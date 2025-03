Smola za Jana Tratnika, zmaga Norvežana, ki je vskočil v zadnjem hipu

Od slovenskih tekmovalcev je bil v igri za vidno uvrstitev predvsem Jan Tratnik, a je imel tik pred začetkom predzadnjega tlakovanega vzpona defekt. Posledično je izpadel iz boja za ponovitev lanske zmage.

Že pred tem okoli 45 km pred ciljem ni bil najbolje postavljen na tlakovanem klancu Molenberg in je moral kasneje pozicijo popravljati. To mu je tudi uspelo, a je imel nato spet obilico nesreče s predrto gumo.

Tudi preostala Slovenca in člana Bahrain-Victoriousa Matej Mohorič in Matevž Govekar nista posegla po visokih mestih, saj nista bila del skupine, ki je obračunala za zmago. Tratnik je naposled zasedel 57. mesto (+ 1:56), Mohorič (+ 9:57) in Govekar (+ 9:57) sta bila 148. in 150.

Zaključni sprint:

The last kilometer of the Men Elite race. 🏁

Massive sprint by Wærenskjold! 👏👏#OHN25 #FLCS pic.twitter.com/9MjFDgHbjh — Omloop Nieuwsblad (@OmloopHNB) March 1, 2025

Rezervist presenetil vse

Potem ko so ekipe najboljših ujele ubežnike in preprečile predčasno odločitev s kakšnim od daljših napadov, je bilo odločitev pričakovati v zadnjih 17 km, ko je velika skupina prišla do zadnjih dveh tlakovanih vzponov na Muur van Geraardsbergen in Bosberg.

Kljub temu si nihče od kolesarjev ni privozil oprijemljive prednosti, v vodilni skupini pa je bilo še deset kilometrov pred koncem okoli 30 tekmovalcev. Nato je napadel še Švicar Stefan Küng in zdržal do zadnjega kilometra, potem ko so ga v ozadju ekipe s preostalimi sprinterji ves čas nadzorovale.

V sprintu je imel nato največ moči "rezervist" za to dirko Soeren Waerenskjold, ki je slavil 14. zmago v karieri in prvo na preizkušnjah svetovne serije. "Res je, na dirki sem v zadnjem trenutku zamenjal svojega ekipnega kolega Daniela Hoelgaarda, dirkati bi moral šele jutri," je organizatorjem razkril 24-letni Norvežan.

Jana Tratnika je tokrat zapustila sreča:

As the race reaches the Muur, defending champion Jan Tratnik gets a puncture 💔 pic.twitter.com/kaJESA5z98 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 1, 2025

"Jutrišnja dirka je bolj za sprinterje, a tudi danes je tu zaradi vetra v prsi prišlo do sprinta večje skupine. Malce nerealno je, da sedim tukaj kot zmagovalec. Sem brez besed. Mislim, da se bom tega zavedal šele čez nekaj ur," je še dodal Waerenskjold.

Drugo mesto je pripadlo Francozu Paulu Magnierju (Soudal Quick-Step), tretje pa Belgijcu Jasperju Philipsenu (Alpecin-Deceuninck).

Naslednja dirka svetovne serije bo prihodnjo soboto v okolici Siene, ko bo zmago na makadamskih cestah po Toskani branil slovenski as Tadej Pogačar.

