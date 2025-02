V Izoli so danes uradno predstavili novoustanovljeno žensko kolesarsko ekipo Pika Team, ki velja za sestrsko ekipo že uveljavljenega Pogi Teama. V njej je trenutno 35 članic, v Kolesarskem društvu Rog pa so potrdili, da v društvu že beležijo precej zanimanja.

"Predvsem je želja, da nekaj vrnem slovenskemu kolesarstvu. Moje življenje bi bilo popolnoma drugačno, če se leta 2015 ne bi pridružila KD Rogu. Zdi se mi, da je čas, da nekaj naredim in poskušam pomagati. Želim predvsem pomagati mlajšim kategorijam ženskega kolesarstva," je med drugim povedala Urška Žigart.

Kot je za STA povedal trener mladink in mlajših članic Pika Teama Martin Krašek, si želijo pridobiti nove članice in razširiti ekipo, obenem pa ustvariti okolje, v katerem bodo dekleta rada trenirala.

"Seveda pa si želimo, da se dekleta razvijajo in da tako najdemo perspektivna dekleta, ki jim bo Pika Team predstavljal odskočno desko v svetovno žensko kolesarstvo," je pojasnil Krašek. Kot je še dodal, si želijo v sklopu ekipe delati na odpravi pomanjkljivosti, na katere je v času svoje kariere naletela Urška Žigart, ki bdi nad novo ekipo.

Da je za ekipo veliko zanimanja, je potrdil tudi predsednik Kolesarskega društva Rog Andrej Hauptman, ki je za STA pojasnil, da so idejo za novo žensko skupino dobili prav zaradi Urške Žigart, partnerke Tadeja Pogačarja, ki jo je ocenil za prav tako odlično kolesarko.

"Dobili smo idejo, da bi dekleta imela svojo skupino, ki smo jo poimenovali Pika Team. Za to ime smo se odločili, ker tako Urško kličejo prijatelji," je pojasnil in dodal, da verjame, da bo s tem korakom tudi deklet v Kolesarskem društvu Rog vse več.

Ob tem je spomnil, da je Tadej Pogačar aktivno podprl društvo, v katerem se je kalil, in da so vsi fantje v kategorijah do članske ekipe znani pod imenom Pogi Team. Kot je še dodal, so prav zaradi tega opazili velik porast fantov v klubu.

Deklice in mladinke so trenutno na pripravah

Deklice in mladinke so trenutno na pripravah v Izoli, kjer so danes ekipo tudi uradno predstavili. Kot je še dodal Krašek, se aktivno pripravljajo tako na slovenski kot tuji del sezone. "Trenutno smo s kolesi na cesti, poudarek pa je na tehniki in vzdržljivosti," je še dodal in spomnil, da jih do prve dirke za starejše mladinke loči le še dobrih 14 dni.

