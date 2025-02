Rabobank se po 13 letih kot sponzor Vingegaardove Visme vrača v kolesarstvo

Zadovoljstvo nad vrnitvijo Rabobanka v kolesarstvo je že izrazil direktor Visma-Lease a Bike Richard Plugge. "Njihova odločitev, da se nam pridružijo, je za nas velik kompliment. To kaže, kako se je kolesarstvo razvilo v zadnjih letih, pri čemer je naša ekipa postala sinonim za profesionalizem, integriteto in uspeh. Skozi sodelovanje bomo skupaj oblikovali prihodnost omenjenega športa in navdihovali naslednje generacije kolesarskih talentov."

Growing together, to help others grow. 🧡

𝘚𝘢𝘮𝘦𝘯 𝘨𝘳𝘰𝘦𝘪𝘦𝘯𝘥, 𝘰𝘮 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘵𝘦 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘯 𝘨𝘳𝘰𝘦𝘪𝘦𝘯. 🧡



We are proud to announce that, as of July 1, 2025, @Rabobank will officially become a partner of Team Visma | Lease a Bike. Read more:… pic.twitter.com/hWekNTSojP