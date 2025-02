Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard je v sezono 2025 vstopil zmagovito. Danes je na zaključnem kronometru 51. Dirke po Algarveju pokoril vso konkurenco in zmagal tudi v skupnem seštevku te portugalske preizkušnje. Slovenskega šampiona Primoža Rogliča je premagal za več kot 50 sekund. "To je bil dober dan zame in za ekipo, s to zmago sem se maščeval za včerajšnje težave," je po dirki povedal prvi adut nizozemske ekipe Visma | Lease a Bike, ki bo poskušal poleti na Touru spet izzvati Tadeja Pogačarja.