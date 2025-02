Slovenski gorski kolesarji se lahko kosajo z evropsko in svetovno elito. To so znova dokazali na drugi dirki izredno močnega španskega pokala Shimano Super Cup Massi Banyoles, ki se je ta konec odvila nad Girono. Maruša Tereza Šerkezi (Cube Next Generation) je zanesljivo dobila mladinsko dirko in celo mešala štrene kolesarkam kategorij U23 in elite, Lenart Dejak (Decathlon Misser Project) pa si je med mlajšimi mladinci privozil drugo mesto.

Če se je proga v Banyolesu lani zdela kot lahka in tehnično nezahtevna, je letos pokazala svoj drugi obraz, saj jo je dodobra namočil dež. Lepljivo blato je dobesedno zaustavljalo tekmovalke in tekmovalce in jim pobiralo moči do zadnjih atomov.

Maruša Tereza Šerkezi vozila svojo dirko

Med mladinkami je do cilja privozilo 47 tekmovalk. Maruša Tereza Šerkezi (Cube Next Generation) se je od skupine mladink odlepila že v štartnem krogu in v nadaljevanju vozila svojo dirko ter mešala štrene tekmovalkam kategorije U23 in elite. Tri kroge dolgo dirko je končala v 54 minutah z veliko prednostjo, kar sedmih minut in pol pred Španko Loreno Patino (Decathlon Misser Project). Tretje mesto je pripadlo Francozinji Lucile Metge (Team VCMAPV), ki je za Šerkezi zaostala že za 13 minut in 39 sekund.

Meta Tancik (Decathlon Misser Project) je svojo tretjo letošnjo dirko na španskih tleh zaključila na 14. mestu.

Tri kroge dolgo dirko je končala v 54 minutah z veliko prednostjo. Foto: @mediamoni

Lenart Dejak iz ozadja na drugo mesto

Lenart Dejak (MTB trail center Kočevje) si je v dresu ekipe Decathlon Misser Project med mlajšimi mladinci privozil drugo mesto. To šteje še toliko več, saj je štartal z 80. pozicije. Proga je zahtevala veliko znanja vožnje v blatu. Zmagovalec, Francoz Lucas Rodriguez (Team Bagnol JO.WE Omega), je dirko končal s časom 46 minut in 21 sekund, Dejak pa je zaostal minuto in 22 sekund. Tretje mesto je osvojil Xavi Vidal Fernandez (Gobik Factory Team).

Mlada slovenska tekmovalka je mešala štrene celo članicam in tekmovalkam v kategoriji U23. Foto: @mediamoni

Vita Movrin je v močni svetovni konkurenci osvojila 14. mesto. Zmaga je pripadla Švicarki Jolandi Neff Cannondale Factory Racing), ki je s samostojnim pobegom in tehnično brezhibno vožnjo drugo uvrščeno klubsko sotekmovalko Portugalko Ano Santos za sabo pustila za štiri minute in 41 sekund. Tretje mesto je pripadlo Francozinji Flavie Guille (Sunn Factory Racing).

"Končala sem tri čudovite tedne v Španiji z nekaj dežja in veliko blata. Hvala, Španija. Zelo sem zadovoljna s svojimi rezultati v teh treh tednih. Čas je, da gremo domov in nazaj na delo! Hvala mojim sponzorjem in Jakobu za to noro sodelovanje," je na družbenih omrežjih zapisala Movrin.

Skrajšana dirka elite

Tokratna dirka je bila močno skrajšana. Tekmovalci kategorije elite so vozili le štartni in tri kroge. Zmaga je pripadla Larsu Forsterju (Thomus Maxon), ki mu je v silovitem zaključku uspelo zadržati minimalno prednost pred Britancem Charliejem Aldridgom (Cannondale Factory Racing). Tretje mesto je pripadlo Francozu Victorju Koretzkyju (Specialized Factory Racing).

Tekma v Banyoles velja za največjo dirko v seriji Shimano Super Cup Massi in je obvezna postaja mnogih najboljših kolesarjev na svetu. Točkovno je ovrednotena le stopničko pod svetovnim pokalom in s tem želja skoraj vsakega odličnega tekmovalca v olimpijskem krosu. Shimano Super Cup Massi Banyoles gosti tudi dirko mladinske svetovne serije.

Preberite še: