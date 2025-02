Slovenci so odlično odprli sezono tekem v gorskem kolesarstvu, v disciplini olimpijski kros. V španski Chelvi je med mladinkami slavila Maruša Tereza Šerkezi, njen uspeh pa so dopolnili Meta Tancik, Vita Movrin in Lenart Dejak.

Španci za uvod v tekmovalno sezono olimpijskega krosa vsako leto priredijo kar nekaj dirk. Ena pomembnejših v februarju je vsekakor Internacionales Chelva Gsport Challenge, dirka razreda hors in mladinske serije UCI. Na grobi in tehnično zelo zahtevni in suhi dirki so nastopila mnoga znana imena svetovnega pokala. Švedinja Jenny Rissveds, novozelandec Sam Gaze, Švicarka Jolanda Neff, Britanka Evie Richards, Američanka Savilia Blunk, s slovenskih tekem vsem poznani Italijan Daniele Braidot ...

Že v soboto se je Maruša Tereza Šerkezi, aktualna evropska prvakinja in vodilna na mednarodni UCI lestvici med mladinkami, v dresu nemške ekipe Cube Next Generationna vrnila na prizorišče lanske zmage, kjer je na dirki razreda hors in mladinske serije UCI Internacionales Chelva Gsport Challenge ponovno slavila s kar tremi minutami prednosti pred zasledovalko, čilenko Florencio Monsálvez Rojo in si s tem pridobila dodatnih 90 UCI točk. Na tekmi je nastopilo 35 tekmovalk.

Šerkezi je po tekmi povedala: "Če se izrazim bolj slikovito - sezona lova je odprta. Moj prvi nastop za nemški CUBE NextGen. Stara lokacija, Chelva v Španiji, nova doživetja. Pomirjena in zadovoljna, da smo z ekipo dobro načrtovali pripravljalno obdobje. Veselim se prihajajočih dirk."

Maruša Tereza Šerkezi. Foto: arhiv CUBE NextGen

Svoje delo sta odlično opravila tudi Meta Tancik in Lenart Dejak

Meta Tancik je letos prestopila v višjo kategorijo in si z odličnim nastopom priborila 4. mesto. Tancik se je v prejšnjem tednu pomerila na dirki Shimano Supercup Massi La Nucía, kjer je osvojila peto mesto in si v letošnji sezoni skupaj zagotovila 82 točk, tekmo pa ocenila takole: "Tekma je bila težka. Štartala sem bolj slabo ampak sem se kar hitro prebila v ospredje. Sem kar zadovoljna, saj je začetek sezone. Naslednji teden še ena dirka potem pa domov in fokusiranje malo bolj na cesto."

Lenart Dejak je med mlajšimi mladinci v dresu domačega kluba KD Melamin zaostal le za Špancem Xavijem Vidalom Fernandezom (Gobik Factory Team).

Vita Movrin. Foto: Jakob Smolnikar

Vita Movrin blizu deseterice

V nedeljo so bili na delu še člani in članice. Med članicami se je z znanimi imeni svetovnega pokala pomerila Vita Movrin, ki je v lanskem letu zapustila klub Trinx Factory Team in se s posameznimi partnerji v sezono podala s svojo ekipo skupaj z Jakobom Smolnikarjem.

Na zahtevni progi, ki ne dopušča napak in je enaka za vse kategorije, si je priborila 12. mesto v konkurenci 27. tekmovalk iz vsega sveta, kar je dobra popotnica za sezono. Slavila je Švedinja Jenny Rissveds, zlata z OI v Rio in bronasta z OI v Parizu lansko leto.

Movrin je po tekmi povedala: "V Chelvi nas je pričakala huda tehnična proga, vroča klima in izjemno močna konkurenca. Od štarta sem bila zraven najboljših, nekoliko zgubljala na tehničnih delih, vendar borbala do konca iz kroga v krog. Zadovoljna sem s svojo pripravljenostjo, vem pa tudi na čem moram še delati do največjih dirk.”

Celotna slovenska ekipa se v ponedeljek seli na novo špansko prizorišče, Banyoles, kjer bo 22. in 23. februarja potekala naslednja dirka v olimpijskem krosu kontinentalne serije in mladinske serije UCI.