Stroški ekipe F1 so vrtoglavi, a lahko so tudi prihodki

Najuspešnejša ekipa formule 1 zadnjega desetletja Mercedes je v letu 2022 prijavila 547 milijonov evrov prihodkov. Kljub vrtoglavim stroškom (404 milijoni evrov) in davkom so vseeno imeli čistega dobička več kot 113 milijonov.

Je formula 1 za ekipe vreča brez dna? Vemo, kako drag je ta šport. Če so uspešni, ni. Številke o prihodkih, stroških in končnem zaslužku je razkrilo podjetje, ki stoji za Mercedesovo ekipo formule 1. Mercedes-Benz Grand Prix Ltd je za leto 2022 prijavil za 474,6 milijona britanskih funtov prihodkov (približno 547 milijonov evrov), kar je za 91,3 milijona funtov več kot leto prej, ko so še čutili posledice pandemije covid-19.

Več kot 400 milijonov evrov stroškov

Mercedes je v letu 2022 dobil samo eno dirko. A imel precejšnje prihodke tudi zato, ker so bili leto prej konstruktorski prvaki. Foto: Reuters Glavni vir prihodkov so bili prilivi iz pokroviteljstev, 51 odstotkov omenjenega zneska. Sledi denarna nagrada krovne zveze (FIA) s 30 odstotki (za konstruktorsko lovoriko 2021). Med druge vire na primer spada še prodaja menjalnika in nekaj drugih delov ekipam Williams in Aston Martin. V letošnjem letu bodo prihodki Mercedesove ekipe zagotovo nižji, saj so lani končali na tretjem mestu med konstruktorji in je bila denarna nagrada (izplačana letos) manjša.

In stroški? Mercedes je v letu 2022 zapravil 350,8 milijona funtov (približno 404 milijone evrov), kar je za več kot 50 milijonov več kot leto prej. Več so imeli tudi zaposlenih, kar 1.114 (prejšnja leta okoli 1.000). Zaradi omejitve proračuna ekip je bil sicer proračun za plače nižji kot sezono prej (93,8 milijona funtov). Stroški uspešne ekipe so torej precej večji, kot je določena omejitev proračuna (140 milijonov evrov za leto 2022), v katero je zajetih le del izdatkov (plače dirkačev na primer niso). Omejitev proračuna, ki so jo uvedli pred tremi leti, torej ekip ni zares finančno izenačila.

Trije delničarji so si razdelili 75 milijonov

Eden od treh delničarjev je tudi vodja ekipe Toto Wolff. Foto: Reuters Končni čisti dohodek Mercedes-Benz Grand Prix Ltd je za leto 2022 po vseh odhodkih in še plačilu davka znašal 89,7 milijona funtov (104 milijone evrov). Zaradi enkratne davčne olajšave, ki so jo lahko uveljavljali, pa so pravzaprav zaslužili še nekaj več – 113,6 milijona funtov (130 milijonov evrov). Če se manjše in manj uspešne ekipe komaj prebijejo čez sezono, je torej osemkratni zaporedni konstruktorski prvak finančno zelo uspešen. Trije lastniki ekipe (Mercedes AG, Ineos in podjetje MIL vodje ekipe Tota Wolffa) so si razdelili 75 milijonov evrov zaslužka (na tri enake dele).