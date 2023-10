Bruhal pod čelado, več dirkačev zadel toplotni udar

Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) sporoča, da bo ukrepala, da se tako fizično zahtevna dirka, kot je bila nedeljska VN Katarja, ne bo več zgodila. Več dirkačev je doživelo toplotni udar, Esteban Ocon je bruhal pod čelado, številni so bili tik pred tem, da se onesvestijo, medtem ko so dirkali s hitrostjo več kot 300 kilometrov na uro. Katar ima sicer pogodbo za organizacijo dirke formule 1 še za naslednjih devet let.

Nedeljska VN Katarja je bila fizično najzahtevnejša dirka za večino voznikov te generacije. Pravzaprav je bila že nevarna. Razlog pa temperature blizu 40 stopinjam Celzija, obenem pa so bili zaradi obveznih najmanj treh postankov še prisiljeni dirkati s polnim plinom celotno dirko – kot bi vozili 57 kvalifikacijskih krogov. Logan Sargeant (Williams) je tako v 42. krogu zaradi zdravstvenih težav odstopil. "V hitrih zavojih sem bil na meji tega, da bi se onesvestil," je povedal po dirki, ko je malo prišel k sebi. Po pregledu v zdravniškem centru na dirkališču so objavili, da je doživel toplotni udar in zelo resno dehidracijo. Ker je imel na začetku tedna že nekaj znakov gripe, je bil še toliko bolj občutljiv ob ekstremnih pogojih na 17. dirki sezone.

Esteban Ocon je sredi dirke v kokpitu, pod čelado, bruhal. Foto: Reuters Ni bil pa edini. Alex Albon (Williams) je po dirki komaj zlezel iz dirkaškega kokpita, nato pa so ga morali podpreti mehaniki, da se je sploh lahko obdržal na nogah. Tudi njemu so nato zaradi toplotnega udara pomagali v zdravniškem centru na dirkališču. Lance Stroll (Aston Martin) je skoraj omedlel, ko je iz kokpita stopil na noge. Opotekal se je tudi na poti do zdravniškega centra. Esteban Ocon (Alpine) je po dirki dejal, da mu je bilo v kokpitu tako slabo, da je bruhal. "To so bile najtežje prigarane točke v moji karieri. Slabo mi je bilo od 15., 16. kroga naprej. Dva kroga sem bruhal v kokpitu." Občutek je bil, da je bilo v kokpitu 80 stopinj Celzija, je še dejal Ocon.

Russell: Bilo je brutalno

George Russell Foto: Reuters "Bilo je brutalno. Fizično najzahtevnejša dirka v moji karieri," je po VN Katarja izpostavil George Russell (Mercedes), ki je tudi vodja sindikata dirkačev. "Občutek sem imel, da bom omedlel. Česa takega še nisem občutil. Inženirja sem prosil, naj me spodbuja, da sem se sploh lahko osredotočil na dirkanje." Če bi se res onesvestil pri hitrostih 300 kilometrov na uro, bi se lahko končalo tragično. Pa so dirkači že zaradi sil G fizično izvrstno pripravljeni. "Veliko treninga za vročino opravim tudi v savni. Svoje telo skušaš pripeljati do meje. Včasih moram izstopiti iz savne. Tako sem se na tej dirki počutil že po 20 krogih. Med dirko sem si dvigoval vizir na čeladi. Pihal je sicer vroč zrak, a bolje to kot nobenega zraka."

Bottas: Kot bi nas nekdo mučil v dirkalniku

Lando Norris (McLaren) meni, da je bila dirka na skrajni meji, da ni bila več varna. "Nekaj voznikov je končalo v zdravniškem centru ali se skoraj onesvestilo. Torej je bilo res zelo nevarno. Ne moremo samo reči, da moramo še več trenirati. Smo v tesnih kokpitih, v katerih razmere lahko postanejo ekstremno vroče v fizično zelo naporno dirki. Morda na televiziji ni videti, da je naš šport fizično zahteven, a je in tokrat je šlo prek meje. Dirkač je moral celo odstopiti. Bilo je prenevarno." Še Valtteri Bottas (Alfa Romeo), ki je navajen dolgo sedeti v savni, se je strinjal, da je bilo prenevarno. "Bilo je še težje kot v Singapurju. Temperatura v kokpitu je bila skoraj ekstremna. Kot bi nas nekdo mučil v dirkalniku. Če bi bilo še bolj vroče, ne bi bilo več varno."

Tudi novi/stari svetovni prvak Max Verstappen je bil po dirki povsem prepoten. Foto: Reuters

Krovna organizacija tekmovanja FIA je tako dan po dirki obljubila, da bo izvedla raziskavo okoliščin na dirki in ukrepala. "FIA je zaskrbljena zaradi ekstremnih temperaturnih pogojev in vlage na VN Katarja, kar je močno vplivalo na dobrobit dirkačev. Čeprav so vrhunski atleti, pa ne bi smeli biti izpostavljeni takim pogojem, ki so ogrozili njihovo zdravje in življenje." Naslednje leto je dirka v Katarju predvidena za konec novembra, ko naj bi bilo malo hladneje. A FIA želi še dodatna zagotovila, da se kaj takega ne bo več zgodilo. Katarska vročina je bila razlog, da je bilo lansko svetovno nogometno prvenstvo namesto poleti šele konec novembra in decembra.