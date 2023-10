Dramatičen šprint dobil novinec, Verstappen novi/stari prvak

Štart in uvodni zavoji šprinta so bili dramatični kot že dolgo ne, saj se je slab štart zgodil Maxu Verstappnu (Red Bull) in dober obeh Ferrarijev. Pa še nov asfalt v Dohi je tako zelo spolzek, da je vsem odnašalo zadek dirkalnika. Oscar Piastri (McLaren) je zadržal prvo mesto, George Russell (Mercedes), Carlos Sainz in Charles Leclerc (oba Ferrari) pa so se prerinili pred Verstappna in Landa Norrisa (McLaren). V ozadju je trčil Liam Lawson (Alpha Tauri) in vodstvo dirke je za dva kroga na stezo poslalo varnostni avto.

Max Verstappen Foto: Reuters Russell je bil z rdečimi najmehkejšimi gumami zelo hiter in je že v tretjem krogu za vodstvo prehitel Piastrija, ki je dirkal z rumenimi pnevmatikami. Te je imel tudi Verstappen in tako je v devetem in 10. krogu prehitel Leclerca in Sainza, ki sta imela tako kot Russell rdeče gume. Te so resda hitrejše, a imajo krajšo življenjsko dobo. In to je v 11. krogu občutil tudi vodilni Russell. Piastri ga je prehitel in bil znova v vodstvu.

Svetovni prvak Foto: Reuters Ko je bil v 12. krogu še tretjič na stezi varnostni avto (nesreča treh voznikov, tudi Sergia Pereza), je Russell od ekipe zahteval postanek, češ da so rdeče gume uničene. "Ostani zunaj, sicer nas bodo vsi prehiteli," mu je javil dirkaški inženir. Medtem so tudi Verstappnu s komandnega mesta sporočili, da mu pnevmatike začenjajo razpadati. Pirelli se je bal, da bo s pnevmatikami na tem dirkališču, na teh robnikih veliko težav. A po umiku varnostnega avtomobila je sledilo samo še pet krogov, ko prehitevanj ni manjkalo. Piastri je zadržal prvo mesto, Verstappen je prehitel dirkača Mercedesa za drugo mesto in z njim še pred zadnjimi šestimi dirkami sezone potrdil svoj tretji naslov svetovnega prvaka. Russell je moral v zadnjem krogu priznati premoč še Norrisu.

"Fantastičen občutek. Izjemna sezona, imeli smo zelo dobre dirke. Na vse v ekipi sem zelo ponosen. Nekaj posebnega je, ko si trikratni svetovni prvak," je v prvi izjavi povedal Verstappen, ki je prvi dirkač po 40 letih, ki je lovoriko potrdil v soboto in ne v nedeljo.

VN Katarja, šprinterska dirka:



1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull) +1,871

3. Lando Norris (McLaren) +8,497

4. George Russell (Mercedes) +11,036

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +17,314

6. Carlos Sainz (Ferrari) +18,806

7. Charles Leclerc (Ferrari) +19,860

8. Alex Albon (Williams) +19,864

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +21,180

10. Pierre Gasly (Alpine) +21,742

11. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +22,208

12. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +22,863

13. Lance Stroll (Aston Martin) +24,523

14. Kevin Magnussen (Haas) +24,979

15. Guanju Džov (Alfa Romeo) +26,868

Odstop: Nico Hülkenberg (Haas), Esteban Ocon (Alpine), Sergio Perez (Red Bull), LOgan Sargeant (Williams), Liam Lawson (Alpha Tauri)

V petek preklinjali, na šprinterskih kvalifikacijah slavili

Oscar Piastri Foto: Reuters Tudi na kvalifikacijah za štartna mesta za šprint ni manjkalo izbrisanih časov zaradi prečkanja meje steze. Tako je Lewis Hamilton (Mercedes) obstal že v drugem delu in bo na 12. štartnem mestu. Fernando Alonso (Aston Martin) in Esteban Ocon (Alpine) pa sta prek robnikov vozila v zadnjem delu in bosta tako v peti štartni vrsti. S prvega mesta pa bo štartal novinec iz Avstralije Oscar Piastri (McLaren). Bil je 82 tisočink hitrejši od Landa Norrisa (McLaren). Neverjeten vzpon McLaren, ki je bil na začetku sezone druga najslabša ekipa, se tako nadaljuje. Za njima bo na štartni vrsti Max Verstappen (Red Bull), ki potrebuje še tri točke, da postane tretjič prvak.

Šprinterska dirka ob 19.30 bo dolga 19 krogov. Točke pa osvoji prvih osem - od osem do ena. To bo četrti šprint sezone, vse tri dosedanje je dobil Red Bull (dva Verstappen, enega Sergio Perez), prav tako 15 od 16 letošnjih dirk.

Charles Leclerc Foto: Reuters Zaradi visokih 50 milimetrskih robnikov (tako imenovanih piramidnih robnikov), ki so jih namestili na dirkališču v Dohi, obstaja bojazen, da pnevmatike veliko več kot 20 krogov ne bodo zdržale, da lahko po toliko krogih pride celo do predrtja. Pirelli je po petkovih kvalifikacijah zaznal številne poškodbe. Zato so nekoliko spremenili sobotni program. Pred kvalifikacijami za šprint so odpeljali še dodaten 10-minutni trening. Zaradi "šprinterskega vikenda" je bil namreč pred tem le en uro dolg trening v petek. Ker je šprint dirka dolga le 19 kilometrov, ta ni vprašljiva, bo pa Pirelli po njej naredil dodatno analizo pnevmatik, če bo morda potreben kakšen ukrep pred nedeljsko dirko dolgo 57 krogov. Obstaja možnost, da bodo obvezni najmanj trije postanki.

VN Katarja, kvalifikacije za šprint:



1. Oscar Piastri (McLaren) 1:24,454

2. Lando Norris (McLaren) +0,082

3. Max Verstappen (Red Bull) +0,192

4. George Russell (Mercedes) +0,387

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,701

6. Charles Leclerc (Ferrari) +0,793

7. Nico Hülkenberg (Haas) +0,866

8. Sergio Perez (Red Bull) +0,928

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Esteban Ocon (Alpine)



11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Lewis Hamilton (Mercedes)

13. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14. Liam Lawson (Alpha Tauri)

15. Guanju Džov (Alfa Romeo)



16. Lance Stroll (Aston Martin)

17. Alex Albon (Williams)

18. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Logan Sargeant (Williams)