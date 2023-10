Pred zgodovinsko soboto strah pred "uničevalci podvozja"

Štart VN Katarja leta 2021, ki jo je dobil Lewis Hamilton. Foto: AP / Guliverimage Konstruktorska lovorika je odločena, dirkaška bo najverjetneje ta konec tedna, a v prvenstvu formule 1 2023 je na sporedu še šest dirk. Najzanimivejši in pravzaprav zelo pomemben bo dvoboj za končno drugo mesto med ekipami, saj Mercedes in Ferrari loči samo 20 točk. Razlika v denarni nagradi med drugim in tretjim mestom pa je večmilijonska. V rekordno dolgi sezoni je 17. dirka VN Katarja, kjer je bila doslej ena sama dirka. Leta 2021 je Doha gostila dirko kot nadomestno prizorišče v "koronavirusni sezoni". Dobil jo je Lewis Hamilton (Mercedes). Od letos pa je katarska velika nagrada redno na koledarju dirk kraljice avtomotošporta. Že pred nekaj leti so namreč podpisali 10-letno pogodbo (od 2023 do 2032).

Dosedanji zmagovalec VN Katarja:



2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

Samo še osem dirk v Evropi

Nemčija dirke F1 nima več. Foto: Reuters Nova, za avtomotošport precej eksotična prizorišča, so postala resničnost. Pa čeprav to tistim pravim in dolgoletnim ljubiteljem formule 1, predvsem iz Evrope, ni najbolj všeč. Na stari celini je bilo letos vsega osem dirk (od 22!), še pet klasičnih zunaj Evrope (Avstralija, Kanada, Japonska, Mehika in Brazilija) in kar tri v ZDA. Preostalih šest prizorišč pa formulo 1 gosti, ker pač lahko globoko sežejo v mošnjiček (Bahrajn, Savdska Arabija, Azerbajdžan, Singapur, Katar in Abu Dabi). In tako denimo najboljši vozniki na svetu ne dirkajo več v Nemčiji in Franciji, ki sta ob Veliki Britaniji zibelki avtomobilske industrije in avtomotošporta.

Skupni seštevek pred VN Katarja:



1. Max Verstappen (Red Bull) 400 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 223

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 190

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 174

5. Carlos Sainz (Ferrari) 150

6. Charles Leclerc (Ferrari) 135

7. Lando Norris (McLaren) 115

8. George Russell (Mercedes) 115



1. Red Bull Honda* 623 točk

2. Mercedes 305

3. Ferrari 285

4. Aston Martin Mercedes 221

5. McLaren Mercedes 172

6. Alpine Renault 84



*prvaki

Kvalifikacije v petek, v soboto šprint, ki lahko odloči prvaka

Max Verstappen je pred dvema tednoma dobil VN Japonske v Suzuki. To je bila njegova 13. zmaga sezone (16 dirk). Red Bull pa je z njo že potrdil šesti naslov konstruktorskega prvaka. Foto: Guliverimage VN Katarja je četrta od šestih letos, ki ima tudi šprint dirko. Obenem bodo dirkali še pod lučmi. In zato precej kaotičen spored tekmovanja. Namen tega članka je tako tudi, da vas opozorimo na ure dogajanja. V petek je najprej na sporedu edini prosti trening, ki se začne ob 15.30, nato sledijo kvalifikacije za nedeljsko glavno dirko ob 19. uri. Sobota bo namenjena šprintu in boju za točke od osem do ena (torej od prvega do osmega mesta). Če Max Verstappen (Red Bull) osvoji vsaj sedmo mesto, bo že potrdil svoj tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka. Prvič po 40 letih bomo tako očitno priče zgodovinski soboti: kvalifikacije za štartna mesta na šprintu bodo ob 15. uri, štart šprinta pa ob 19.30. Za piko na i dirkaškemu koncu tedna v Zalivu pa štart VN Katarja v nedeljo ob 19. uri.

Časovnica VN Katarja



Petek, 6. 10.:

15.30 prvi trening

19.00 kvalifikacije za dirko



Sobota, 7. 10.:

15.00 kvalifikacije za šprint

19.30 šprint



Nedelja, 8. 10.:

19.00 dirka

Visoki in agresivni robniki bodo uničevali podvozje

Valtteri Bottas je strasten kolesar, nedavno je nastopil tudi na dirki, in si je tako kar s kolesom ogledal dirkališče, ki drugič gosti formulo 1. Foto: Guliverimage V četrtek so si vozniki ogledali progo in so pred prvim treningom nekoliko zaskrbljeni. Leta 2021 so se na robnikih tu pnevmatike predrle trem voznikom. Pred letošnjo dirko so tako organizatorji prvič po izgradnji dirkališča leta 2004 tega prenovili. Je na novo asfaltirano, novi pa so tudi robniki. A ti naj bi bili zdaj še bolj agresivni, še posebej za moderne dirkalnike, ki stavijo na tako imenovani talni afekt in so zelo nizki. Juki Cunoda (Alpha Tauri) je tako dirkališče poimenoval za "uničevalca podvozja". Bolj agresivni in višji so predvsem zato, da dirkači ne bi vozili prek robnikov in kršili pravil roba steze. Pač težava zadnjih let, ko so izletne cone na številnih dirkališčih postale asfaltne.