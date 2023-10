Lawson menja poškodovanega Ricciarda tudi v Dohi

Daniel Ricciardo Foto: Reuters Daniel Ricciardo zaradi poškodbe roke še ne more dirkati, nastopil pa bi lahko v ZDA 22. oktobra. Nycka de Vriesa je v sestrski ekipi Red Bulla zamenjal julija letos in nastopil na dveh dirkah. Nato si je avgusta zlomil roko v nesreči na VN Nizozemske in od takrat ni več tekmoval. Liam Lawson, ki Ricciarda menja od VN Nizozemske, je odpeljal štiri zelo solidne dirke in osvojil tudi dve točki (13., 11., 9. in 11. mesto). Je glavni kandidat za Red Bullov sedež v sezoni 2025.