Na 16. dirki sezone formule 1 (od 22) je Adrian Newey osvojil svojo 12. konstruktorsko lovoriko, na 17. lahko prihajajoči konec tedna Max Verstappen potrdi svoj tretji zaporedni naslov prvaka. Teoretično ga lahko prehiti samo še ekipni kolega v Red Bullu Sergio Perez, a bi to pomenilo, da mora Mehičan do konca prvenstva zmagati na vseh dirkah, Nizozemec pa osvojiti samo dve točki.

Adrian Newey Foto: Guliverimage Red Bull je na VN Japonske osvojil šesto konstruktorsko lovoriko. Štiri je v obdobju prevlade Sebastiana Vettla (od 2010 do 2013), zdaj drugo pa z Maxom Verstappnom in Sergiem Perezom. Najzaslužnejši zanje je dizajnerski veleum Adrian Newey. Če gledamo zgolj konstruktorske lovorike, se je podpisal po 12 šampionskih dirkalnikov (v enajstih primerih je bil tisto sezono prvak tudi dirkač). S še dvema je lovoriko osvojil samo dirkač ekipe: Mika Häkkinen leta 1999 in Verstappen leta 2021.

Newey se je podpisal pod pet konstruktorskih lovorik ekipe Williams. Foto: Reuters Prvi šampionski Neweyjev dirkalnik je bil FW14B ekipe Williams leta 1992. Zmagal je na desetih od 16 dirk sezone, na prav vseh 16 pa postavil najhitrejši čas. Pri Williamsu je skonstruiral še štiri šampionske dirkalnike (1993, 1994, 1996 in 1997). Nato se je britanski inženir preselil k McLarnu in ta ekipa je nasledila Williamsovo v boju s Ferrarijem. Že v sezoni 1998 je osvojila konstruktorski naslov, ki pa je bil Neweyjev edini pri McLarnu. Sledilo je namreč obdobje premoči Ferrarija z Michaelom Schumacherjem. Za Red Bull Racing dela od leta 2006. V sezoni 2011 so osvojili 12 dirk, leta 2013 še eno več (od 19). Še uspešnejši sta zadnji dve sezoni: lani 17 zmag na 22 dirkah, letos bodo to najverjetneje še presegli (že zdaj 15 zmag na 16 dirkah, sledi jih še šest).

Najuspešnejši dirkalniki Adriana Neweyja:



Red Bull RB19 (2023) – 16 dirk, 15 zmag, obe lovoriki*

Red Bull RB18 (2022) – 22 dirk, 17 zmag, obe lovoriki

Williams FW18 (1996) – 16 dirk, 12 zmag, obe lovoriki

Red Bull RB9 (2013) – 19 dirk, 13 zmag, obe lovoriki

Red Bull RB7 (2011) – 19 dirk, 12 zmag, obe lovoriki

Williams FW15C (1993) – 16 dirk, 10 zmag, obe lovoriki

Williams FW14B (1992) – 16 dirk, 10 zmag, obe lovoriki

McLaren MP4/13 (1998) – 16 dirk, 9 zmag, obe lovoriki

McLaren MP4-20 (2005) – 19 dirk, 10 zmag, brez lovorike

Red Bull RB16B (2021) – 22 dirk, 11 zmag, samo dirkaški naslov

Red Bull RB6 (2010) – 19 dirk, 9 zmag, obe lovoriki

Williams FW19 (1997) - 17 dirk, 8 zmag, obe lovoriki

Red Bull RB8 (2012) - 20 dirk, 7 zmag, obe lovoriki

Williams FW16B (1994) - 16 dirk, 7 zmag, samo konstruktorski naslov

McLaren MP4/14 (1999) - 16 dirk, 7 zmag, samo dirkaški naslov



*Sezone še ni konec.

Prvič po 40 letih je lahko prvak znan v soboto

Max Verstappen mora na preostalih šestih dirkah sezone (in treh šprintih) osvojiti vsega dve točki. Foto: Reuters

Prihajajoči konec tedna sledi druga VN Katarja v Dohi, ko lahko Verstappen potrdi svoj tretji zaporedni naslov prvaka. Ima 177 točk prednosti pred Sergiem Perezom. Do konca prvenstva je na voljo še 180 točk (25 za zmago, šestkrat po točka za najhitrejši krog in trikrat po osem točk za zmago na šprintu). V Katarju je ob nedeljski dirki na sporedu še sobotni šprint, kar pomeni, da bo prvenstvo odločeno, če bo imel po koncu dirkaškega konca tedna 146 točk prednosti. Pravzaprav je lahko odločeno že v soboto: če bo razlika 172 točk. Na primer: če bo Verstappen peti, Perez pa zmagal, bo razlika prav 172 točk in Nizozemec bo že prvak (ker ima več zmag). Prvič po 40 letih (VN Južne Afrike 1983) se tako lahko zgodi, da bo prvak znan v soboto, ne v nedeljo.

Verstappen bo prvak, če bo imel prednost:



Katar, šprint - 172 točk

Katar, dirka - 146 točk

ZDA - 112 točk

Mehika - 86 točk

Brazilija -52 točk

Las Vegas - 26 točk

Abu Dabi - 0 točk

Sergio Perez Foto: Reuters Perezove možnosti so torej samo teoretične: moral bi osvojiti vseh 180 točk, Verstappen pa ne več kot dve. Obenem vemo, kdo je številka ena v Red Bullu in da že od pete dirke sezone (Miami) dirkalnik mnogo bolj ustreza Nizozemcu kot Mehičanu. Forma dirkačev je kot noč in dan: Verstappen je dobil 13 od 16 letošnjih dirk, nazadnje pa je manj kot tri točke osvojil pred 36 dirkami. Perez je sicer dobil dve od uvodnih štirih dirk, nato pa so sledile dirke razočaranj. Skupaj ima letos samo osem uvrstitev na zmagovalni balkon.