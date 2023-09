Samo na štartu in v prvem zavoju je bila ogrožena 13. letošnja zmaga Maxa Verstappna. Dirkača ekipe McLaren sta namreč bolje štartala, a se morala na koncu na VN Japonske zadovoljiti z drugim (Lando Norris) in tretjim mestom (Oscar Piastri) – to so njegove prve stopničke v formuli 1. Dirkač Red Bulla je 35. zapored osvojil točke, tretji naslov prvaka pa lahko osvoji na naslednji dirki v Katarju. Je pa Red Bull že potrdil svoj drugi zaporedni konstruktorski naslov.

Prvi zavoj Foto: Reuters Max Verstappen (Red Bull) je do svoje 13. zmage v letošnji sezoni in že 48. v karieri prišel z vodstvom od štarta do cilja. Ogrožen je bil samo v prvih metrih dirke, ko sta ga po dobrem štartu napadla oba dirkača ekipe McLaren. Oscarja Piastrija je moral potisniti desno ob rob steze, levo pa se mu je istočasno vzporedno postavil Lando Norris. Skozi prvi zavoj sta tako z Britancem zapeljala kolo ob kolesu, a je bil na boljši liniji Nizozemec in v drugi zavoj je zapeljal kot vodilni. In prvega mesta ni več izpustil iz rok. Zmagal je 19 sekund pred Norrisom, Piastri pa si je s tretjim mestom pridirkal prve stopničke v formuli 1. In ne pozabimo, da je imel McLaren na začetku sezone drugi najpočasnejši dirkalnik v konkurenci.

Verstappnu manjkajo samo še tri točke

Nizozemec, ki lahko tretjič postane prvak na naslednji dirki čez dva tedna v Katarju (če bo imel 146 točk prednosti), je dobil še dodatno točko za najhitrejši krog. Zdaj ima 177 točk prednosti pred Perezom (potreboval bi 180 točk prednosti, da bi bil prvak že v Suzuki) in 210 pred Lewisom Hamiltonom (Mercedes). "Naredili ste raketo, ne dirkalnika," je ob prečkanju kariraste zastave dejal Verstappen. Red Bull je šest dirk pred koncem sezone že potrdil svoj drugi zaporedni naslov konstruktorskega prvaka, in to ravno na Japonskem, v domovini motornega partnerja Honde. Imajo več kot dvakrat toliko točk kot drugi Mercedes (623 proti 305 točkam).

Max Verstappen se je razveselil 48. zmage v karieri voznika formule 1. Foto: Reuters

VN Japonske, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren) +19,7

3. Oscar Piastri (McLaren) +36,4

4. Charles Lecerc (Ferrari) +43,9

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +49,3

6. Carlos Sainz (Ferrari) +50,2

7. George Russell (Mercedes) +57,6

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +74,7

9. Esteban Ocon (Alpine) +79,6

10. Pierre Gasly (Alpine) +83,1

11. Liam Lawson (Alpha Tauri) +1 krog

12. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1 krog

13. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1 krog

14. Nico Hülkenberg (Haas) +1 krog

15. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

Odstop: Alex Albon (Williams), Logan Sargeant (Williams), Lance Stroll (Aston Martin), Sergio Perez (Red Bull), Valtteri Bottas (Alfa Romeo)



Skupni seštevek (16/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 400 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 223

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 190

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 174

5. Carlos Sainz (Ferrari) 150

6. Charles Leclerc (Ferrari) 135

7. Lando Norris (McLaren) 115

8. George Russell (Mercedes) 115



1. Red Bull Honda* 623 točk

2. Mercedes 305

3. Ferrari 285

4. Aston Martin Mercedes 221

5. McLaren Mercedes 172

6. Alpine Renault 84



*prvaki

Neverjetna polomija za Pereza

Sergio Perez Foto: Reuters Povsem drugače pa se je dirka razpletala za drugega voznika ekipe Red Bull. Sergio Perez je po slabem štartu zadel v Hamiltona in moral na menjavo prednjega krilca. Dobil je še pet sekund kazni, ker je prehiteval za varnostnim avtomobilom (v ozadju je po štartu trčilo več dirkačev in zato varnostni avto, da so očistili prvi zavoj). Nato si je privoščil še optimističen napad na Kevina Magnussena (Haas) v lasnici in je trčil vanj. Tako je moral še drugič na menjavo prednjega krilca. Sledil je odstop v 15. krogu. So ga pa 30 krogov pozneje poslali nazaj na progo, da je oddelal še kazen za trčenje. Sicer bi se kazen prenesla na naslednjo dirko. Po nekaj krogih je dokončno parkiral v garaži. Precej bizarno in nova polomija za mehiškega dirkača.

George Russell Foto: Reuters Za prvimi tremi je za nekaj razburjenja poskrbel George Russell (Mercedes), saj so se zanj odločili za taktiko ene same menjave pnevmatik. A pričakovano se ta ni obrestovala. Dvanajst krogov pred ciljem je sicer bil tretji, a so ga nato s precej manj obrabljenimi pnevmatikami prehitevali drug za drugim: na koncu tretji Piastri, četrti Charles Leclerc (Ferrari), peti Hamilton in tudi šesti Carlos Sainz (Ferrari). Mladi Britanec je bil tako na koncu sedmi. Fernando Alonso (Aston Martin), ki je bil na uvodnih dirkah sezone redno na stopničkah, nima več konkurenčnega dirkalnika (niso sledili razvoju konkurentov) in je s 74 sekundami zaostanka osvojil osmo mesto.

Kako se je razpletala dirka



Cilj! Verstappen je zmagovalec, Norris je z drugim mestom izenačil uvrstitev karieri, Piastri pa prvič na zmagovalnem balkonu.



Zadnji krog. Verstappen je pred 48. zmago v karieri.



Še 2 kroga: 1. Verstappen, 2. Norris +19,3, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Hamilton, 6. Sainz, 7. Russell, 8. Alonso, 9. Gasly, 10. Ocon



Še 3 krogi: Tudi Sainz mimo Russlla. Zmagovalec SIngapurja je zdaj zelo hiter in morda napade še Hamiltona.



Še 4 krogi: Russell je moral priznati premoč še Hamiltonu. Napadel ga bo še Sainz.



Še 5 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +17,1, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Gasly



Še 7 krogov: Leclerc je prehitel Russlla, ki se mu taktika postanka manj ni obrestovala. Vodilni Verstappen ima varnih 17 sekund prednosti.



Še 11 krogov: Piastri v prvem zavoju prehiteva Russlla in se mu nasmihajo prve stopničke. Russell bo težko za sabo zadržal tudi Leclerca. Perez je medtem oddelal kazen in bo znova parkiral v garaži.



Še 12 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +15,3, 3. Russell, 4. Piastri, 5. Leclerc, 6. Hamilton, 7. Sainz, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Gasly



Še 14 krogov: Piastri se že bliža Russllu. To bo vrhunec zaključka dirke.



Še 15 krogov: Kot zadnji na drugi postanek Sainz, tako so zdaj prvi trije Verstappen, Norris in Russell, ki je na taktiki enega postanka.



Še 16 krogov: Perez se s 30 krogi zaostanka vrača na stezo, da bo oddelal kazen za trčenje z Magnussenom. Sicer bi jo moral v Katarju.



Še 18 krogov: Na drugi postanek Hamilton in Gasly, kmalu še preostali.



Še 23 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +14,1, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Russell, 8. Gasly, 9.Alonso, Cunoda



28. krog: Ker lahko Norris dirka hitreje, so se pri McLarnu odločili, da zamenjajo mesti. Zapeljal je mimo Piastrija.



27. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Russell, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Cunoda



26. krog: Alonso pelje že na drugi postanek. Verstappen je že 11 sekund pred McLarnoma.



25. krog: Kot zadnji v bokse Russell, tik pred polovico dirke. Vrnil pa se je tik za Ocona in Alonsa, ki sta se borila za mesto v prvem zavoju. Mladi Britanec je še v istem krogu z novejšimi gumami opravil z obema pred sabo.



22. krog: Sainz mimo Ocona, Hamilton nato mimo Alonsa in Ocona.



21. krog: Vodi Verstappen, štiri sekunde pred Russllom, ki bo očitno poskušal z enim postankom. Piastri po postankih zdaj pred Norrisom, a osem sekund za vodilnim.



20. krog: 1. Verstappen, 2. Russell*, 3. Piastri, 4. Norris, 5. Leclerc, 6. Ocon, 7. Alonso, 8. Sainz, 9. Hamilton, 10. Cunoda (*brez postanka)



19. krog: Vrstijo se postanki še preostalih, na stezi ostaja samo še Russell, a ga je Verstappen že prehitel in tudi s postankom znova vodi.



17. krog: Verstappen in Hamilton na prvi od predvidoma dveh postankov.



16. krog: 1. Verstappen, 2. Norris +9,7, 3. Leclerc, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Russell, 7. iastri, 8. Gasly, 9. Ocon, 10. Alonso.



15. krog: Ni več virtualnega varnostnega avtomobila. Piastri je zdaj deveti in 30 sekund za Verstappnom, ki ostaja na stezi.



14. krog: Piastri na postanku. Medtem pa virtualni varnostni avto, ker čistijo progo v lasnici. Oscar tako s postankom ni veliko izgubil.



13. krog: Perez in Magnussen oba v bokse na menjavo pnevmatik in prednjega krilca. Checo je oddelal še pet sekund za prvo trčenje. Zna pa dobiti kazen še za to trčenje.



12. krog: Alonso s šestega mesta med prvimi na prvem postanku. Vodilni Verstappen ima za zdaj samo pet sekund prednosti pred Norrisom. V lasnici pa v napadu za 11. mesto trčenje Pereza in Magnussena. Checo je pretiraval in polomil še drugo prednje krilce.



7. krog: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Alonso, 7. Hamilton, 8. Russell, 9. Lawson, 10. Cunoda ... 16. Perez



5. krog: Odličen dvoboj med obema dirkačema Mercedesa, Russell je najprej prehitel Hamiltona, a mu je ta v prvem zavoju že vrnil.



4. krog: Varnostni avto se je umaknil. Leteči štart. Lahko delo za Verstappna, ki ostaja pred McLarnoma. V ozadju pa nato v lasnici trčenje med Sargeantom in Bottasom, ki sta tako ali tako bila na zadnjih dveh mestih.



2. krog (varnosti avto): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Alonso, 7. Hamilton, 8. Russell, 9. Lawson, 10. Cunoda.



1. krog: V ozadju pa se je v prvem zavoju dotaknilo več dirkačev (Bottas, Džov, Albon). In na stezi je precej pločevine. Varnostni avto, da očistijo stezo.



Štart! Dober štart obeh McLarnov. Verstappen je moral na desni zapreti Piastrija, po levi pa se mu je vzporedno v prvi zavoj postavil Norris. Vendarle v drugi zavoj Verstappen kot prvi. Tudi Perez je slabše štartal in kar po travi ga je skušal prehiteti Hamilton. Prišlo je tudi do dotika in Mehičan bo moral na menjavo prednjega krilca.



Krog za ogrevanje.



Štartna vrsta: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Leclerc, 5. Perez, 6. Sainz, 7. Hamilton, 8. Russell, 9. Cunoda, 10. Alonso.



Še 10 min do štarta: Sončen dan v Suzuki. Tribune so polne. 16. dirka sezone ob 7.00. V McLarnu so odločeni, da Verstappnu otežijo delo.

Tukaj so napisali najlepše zgodbe, radi bi še eno

Max Verstappen Foto: Reuters Verstappen je VN Japonske osvojil že lani in takrat potrdil svoj drugi naslov svetovnega prvaka. Letos mu to še ni uspelo, manjka mu še nekaj točk (lahko pa mu uspe na naslednji dirki v Katarju). Dobil je vse tri proste treninge in z veliko prednostjo tudi kvalifikacije (+0,581). Tolikšne prednosti pred drugouvrščenim v Suzuki ni imel nihče že 20 let (nazadnje Rubens Barrichello pred Juanom Pablom Montoyo leta 2003 – 0,699). Ob njem je bil v prvi vrsti Piastri, prvi novinec po šestih letih (po Lanceu Strollu, ki se mu je uspelo prebiti v prvo štartno vrsto).

Lando Norris Foto: Reuters V Suzuki na kvalifikacijah obeh McLarnov ni bilo med prvimi tremi že 12 let. "Nekaj najlepših zgodb je McLaren spisal prav tu na Japonskem. Seveda upamo na dober rezultat. Radi bi nadaljevali tradicijo, a bo zelo težko. Max svoje delo opravlja fantastično. Red Bull dela zelo dobro. Naredili bomo vse, da jim otežimo delo in imamo mi dobro dirko," je pred štartom poudaril Norris. McLaren je z devetimi zmagami res najuspešnejša ekipa v Suzuki.

Hamilton: Skrb vzbujajoče

Lewis Hamilton Foto: Reuters Že 11 let pa na dirkališču v Suzuki ni bil tako slab v kvalifikacijah sedemkratni svetovni prvak Hamilton. Štartal je s sedmega mesta. Že v četrtek je napovedal, da pričakuje zmago Verstappna s prednostjo 30 sekund pred drugouvrščenim. Mercedesa sta v kvalifikacijah za njim zaostala več kot sekundo. "V petek smo bili zanič, a smo naredili nekaj izboljšav. Občutek v dirkalniku je zdaj boljši in sem z njim bolj zadovoljen. A še vedno nismo dovolj hitri," je v soboto razlagal petkratni zmagovalec VN Japonske. "Do naslednje sezone moram zmanjšati zaostanek, ki še vedno znaša celo sekundo. In to je za našo ekipo res skrb vzbujajoče."