Bil je šokiran, zdaj je Verstappen šokiral druge

Novinec z McLarnom Oscar Piastri bo prvič na dirki formule 1 v prvi štartni vrsti. Foto: Reuters Pred tednom dni je bil Max Verstappen (Red Bull) šokiran, kako nevozen je bil njegov dirkalnik v Singapurju. Prvič v sezoni je ostal celo brez zmagovalnega balkona (peto mesto). Končan je bil njegov niz 10 zmag. A v Suzuki je stvari že postavil na svoje mesto. Po kvalifikacijah se zdi, da mu bo težko kdo vzel 13. zmago v letošnjem prvenstvu formule 1 (48. v karieri). Odpeljal je krog, ki je bil debelo sekundo hitrejši od njegovih dosežkov na prostih treningih. Tako je bil več kot pol sekunde hitrejši od obeh McLarnov, Oscar Piastri bo prvič v prvi štartni vrsti, Lando Norris pa na tretjem štartnem mestu.

Charles Leclerc (Ferrari) si je pridirkal četrti štartni položaj. Kako zelo leži letošnji Red Bullov dirkalnik Verstappnu, priča peti čas Sergia Pereza, ki je v drugem Red Bullu zaostal več kot sedem desetink. Carlos Sainz (Ferrari), ki je dobil "pole position" na prejšnjih dveh dirkališčih, pa je tokrat za sedmi štartni položaj zaostal skoraj celo sekundo. Lewis Hamilton in George Russell (Mercedes) bosta v četrti vrsti, a sta imela že debelo sekundo zaostanka. Ni čudno, da je sedemkratni prvak že v četrtek dejal, da pričakuje Verstappnovo zmago s prednostjo 30 sekund pred drugouvrščenim.

VN Japonske, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:28,877

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,581

3. Lando Norris (McLaren) +0,616

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,665

5. Sergio Perez (Red Bull) +0,773

6. Carlos Sainz (Ferrari) +0,973

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,031

8. George Russell (Mercedes) +1,342

9. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,426

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +1,683



11. Liam Lawson (Alpha Tauri)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Alex Albon (Williams)

14. Esteban Ocon (Alpine)

15. Kevin Magnussen (Haas)



16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Nico Hülkenberg (Haas)

19. Guanju Džov (Alfa Romeo)

20. Logan Sargeant (Williams)

Novo trčenje za Sargeanta

Logan Sargeant je znova razbil svoj Williamsov dirkalnik. Težko bod obil novo pogodbo. Foto: Reuters

V prvem delu kvalifikacij novo razočaranje za dirkača, ki sta na udaru kritik. Lance Stroll (Aston Martin) je odpeljal samo 17. čas. Razlike so bile sicer precej majhne, za najhitrejšim Verstappnom je zaostal le sekundo in tri desetinke (Nizozemec je odpeljal en sam hiter krog) oziroma le dobri dve desetinki za ekipnim kolegom Fernandom Alonsom, ki se je sicer komaj prebil v drugi del (14. čas). Aston Martin je daleč od forme z začetka leta. Pričakovano niso uspeli slediti razvoju ostalih ekip. Logan Sargeant (Williams) pa je še enkrat več šel preko meje, zavrtelo ga je v zadnji šikani in končal je z razbitim prednjim levim delom dirkalnika. Mehaniki v garaži so se samo držali za glavo.

Vsi trije treningi pripadli Verstappnu

Prvak Max Verstappen je bil najhitrejši na vseh treh prostih treningih. Foto: Reuters Verstappen je bil najhitrejši na vseh treh prostih treningih, s časom 1:30,267 tudi na sobotnem opoldanskem. Na tem sta mu bila najbližje dirkača ekipe McLaren, ki sta zaostala četrt sekunde. Perez in Leclerc sta imela na četrtem in petem mestu že tri četrt sekunde zaostanka. Večina dirkačev je na tretjem treningu iskala predvsem najboljše nastavitve za kvalifikacije.

Štart 16. dirke letošnjega prvenstva bo v nedeljo ob 7.00. Karavana formule 1 se bo nato čez dva tedna preselila v Katar. Do konca sezone bo ostalo še šest dirk.