Dirka, kot je ni bilo že dolgo. Max Verstappen in Red Bull sta bila na VN Singapurja nekonkurenčna in niz 10 zmag je končan. Zmagal je Carlos Sainz, ki je v zadnjih krogih za sabo zadržal hitrejše Landra Norissa in oba dirkača Mercedesa. George Russell je napadal na silo in zletel s steze le nekaj zavojev pred karirasto zastavo. Za Španca je to druga zmaga v karieri, za Ferrari prva po lanski Avstriji.

Štart VN Singapurja. Foto: Reuters Carlos Sainz (Ferrari) je bil večji del 15. dirkaškega konca tedna v letošnjem prvenstvu formule 1 najhitrejši in tudi na dirki je vodil od štartna do cilja. Naredil ni nobene napake, čeprav so mu tekmeci vso dirko vozili na razmaku sekundo, dveh. Najprej je bil za njim Charles Leclerc (Ferrari), a je pri postanku izgubil nekaj sekund. Na drugo mesto se je tako prebil Lando Norris (McLaren).

Oba dirkača Mercedesa sta se ob virtualnem varnostnem avtomobilu (odstop Estebana Ocona 19 krogov pred ciljem) odločila še za drugi postanek in nato v zadnjih krogih dirkala najhitrejše. Ujela sta Sainza in Norrisa, a ju v napetih zadnjih krogih nista mogla prehiteti. Še več George Russell (Mercedes) je šel nekaj zavojev pred ciljem prek meje in je končal v zaščitni ogradi, tako je tretje mesto osvojil Lewis Hamilton (Mercedes).

Po 15 dirkah je tako končana premoč ekipe Red Bull. Njihov dirkalnik je bil na ulični progi v Singapurju nekonkurenčen vse tri dni. Na dirki so še tvegali in ob prvem varnostnem avtomobili niso zapeljali na postanek. Tako sta se morala Max Verstappen in Sergio Perez po svojem poznem postanku prebijati iz samega začela. Nizozemec je na koncu vendarle prišel do solidnega petega mesta, Mehičan pa tudi po zaslugi odstopov na osmo mesto.

VN Singapurja:



1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Lando Norris (McLaren) +0,8

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,2

4. Charles Leclerc (Ferrari) +21,7

5. Max Verstappen (Red Bull) +21,4

6. Pierre Gasly (Alpine) +38,4

7. Oscar Piastri (McLaren) +41,4

8. Sergio Perez (Red Bull) +54,4

9. Liam Lawson (Alpha Tauri) +65,9

10. Kevin Magnussen (Haas) +72,1

11. Alex Albon (Williams) +73,4

12. Guanju Džov (Alfa Romeo) +83,6

13. Nico Hülkenberg (Haas) +86,2

14. Logan Sargeant (Williams) +86,8

15. Fernando Alonso (Aston Martin) +87,6

Odstop: George Russell (Mercedes), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Juki Cunoda (Alpha Tauri)



Skupni seštevek (15/22):



1. Max Verstappen 374 točk

2. Sergio Perez 223

3. Lewis Hamilton 180

4. Fernando Alonso 170

5. Carlos Sainz 142

6. Charles Leclerc 123

7. George RUssell 109

8. Lando Norris 97



1. Red Bull Honda 597 točk

2. Mercedes 289

3. Ferrari 265

4. Aston Martin Mercedes 217

5. McLaren Mercedes 139

6. Alpine Renault 81

Stroll po sobotni nesreči ni nastopil

Lance Stroll Foto: Reuters Lance Stroll (Aston Martin) je silovito trčil ob koncu prvega dela sobotnih kvalifikacij, a iz dirkalnika izstopil nepoškodovan. Da je z njim vse v redu, je po pregledu potrdila tudi zdravniška služba na dirkališču. A so iz ekipe Aston Martin nekaj ur pred štartom vseeno sporočili, da kanadskega voznika ne bo na štartu. "Ekipa bi imela zelo veliko dela, da bi pravočasno popravila dirkalnik, Lance pa tudi čuti številne bolečine od močnega udarca v zaščitne gume. Lance je tako osredotočen, da povsem okreva do VN Japonske." Dirka v Suzuki sledi že naslednji konec tedna.

Kako se je razpletala dirka:



CILJ. Zmaga za Sainza, druga v karieri. Drugi je Norris, devete stopničke. Tretji pa Hamilton. Odstop Russlla v zadnjem krogu. Verstappen peti.



Zadnji krog: Sainz je pred drugo zmago v karieri. Russell napaka! Trčenje v zid in odstop. Tvegal je z napadom.



Predzadnji krog: Mercedes sta hitrejša, a ne moreta mimo Norrisa, kar pa gre na roke Sainzu.



Še 3 krogi: 1. Sainz, 2. Norris, 3. Russell, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Verstappen, 7. Gasly, 8. Piastri, 9. Lawson, 10. Perez



Še 4 krogi: Sainzu gume popuščajo, tudi Norris se zdi hitrejši, oba Mercedesa za njima pa še toliko bolj.



Še 5 krogov: Verstappen bo za šesto mesto napadel Gaslyja. Mercedesa sta že ujela prva dva. Noro napeti zadnji krogi za zmago!



Še 6 krogov: 1. Sainz, 2. Norris, 3. Russell, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Gasly, 7. Verstappen, 8. Piastri, 9. Lawson, 10. Albon, 11. Perez



Še 8 krogov: Hamilton mimo Leclerca. Mercedesu se taktika postanka več obrestuje. Lahko prehitita še Norrisa in Sainza? Zaostanek za vodilnim osem sekund.



Še 9 krogov: Russell je ujel Leclerca. Kako hitro ga lahko prehiti? Po nekaj zavojih ga je napadel in prehitel. Zdaj je za njim tudi že Hamilton.



Še 10 krogov: 1. Sainz, 2. Norris, 3. Leclerc, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Gasly, 7. Piastri, 8. Verstappen, 9. Lawson, 10. Hülkenberg



Še 12 krogov: Russell je samo še dobrih pet sekund za Leclercom. Je skoraj dve sekundi na krog hitrejši.



Še 14 krogov: 1. Sainz, 2. Norris, 3. Leclerc, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Gasly, 7. Piastri, 8. Lawson, 9. Hülkenberg, 10. Džov, 11. Verstappen



Še 16 krogov: Dirka se spet nadaljuje s polnim plinom. Russell in Hamilton sta zdaj četrti in peti, a bosta z novejšimi gumami bolj hitra. Sta pa 13 sekund za zdaj tretjim Leclercom. Slednji je sporočil, da se je Mercedes odločil bolje.



Še 17 krogov (virtualni varnostni avto): Oba Mercedesa en za drugim v bokse, pa tudi Alonso, vsi ostali pa so ostali na stezi brez drugega postanka.



Še 18 krogov: Samo virtualni varnostni avto. Kdo bo zapeljal na drugi postanek? Mehaniki so se pripravili, a ni nihče od vodilnih zapeljal v bokse.



Še 19 krogov: Alonso sporoča, da je dirkalnik nevozen. Španec bo težko zadržal sedmo mesto. No, zdaj je dobil eno mesto. Ocon je odstopil s pokvarjenim Alpinom.



Še 20 krogov: 1. Sainz, 2. Russell, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Ocon, 7. Alonso, 8. Gasly, 9. Piastri, 10. Lawson ... 15. Verstappen ... 17. Perez



Še 21 krogov: V bokse še Verstappen. Upali so, da bo še kak varnostni avto, a se jim želja ni izpolnila. Obe Red Bulla bosta zdaj povsem v ozadju.



Še 22 krogov: Prvi štirje so v razmaku vsega treh sekund! Verstappen na šestem mestu zaostaja 15 sekund. Perez izgublja mesta in zdaj le pelje na prvi postanek.



Še 24 krogov: 1. Sainz, 2. Russell, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Verstappen*, 7. Perez*, 8. Ocon, 9. Alonso, 10. Gasly (*brez postanka)



37. krog: Fantastičen troboj za sedmo mesto - Perez, Alonso, Ocon. Vrstni red se spreminja zavoj za zavojem!



36. krog: Pereza že močno zanaša v zavojih, Alonso ga ogroža.



33. krog: "Želim napasti zmago," pravi Russell. "Se strinjam," mu vrača dirkaški inženir. Zaostaja manj kot sekundo.



32. krog: "Kot bi vozil na ledu," ekipi javlja Verstappen. Je šesti, a še brez postanka.



31. krog: Polovica dirke. Ko Red Bull ni najhitrejši, je dirka za zmago zanimiva. Le dobra sekunda loči prva dva. Nič še ni odločeno.



28. krog: 1. Sainz, 2. Russell +1,3, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Leclerc, 6. Verstappen*, 7. Perez*, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Magnussen (*brez postanka)



25. krog: 1. Sainz, 2. Russell, 3. Norris, 4. Verstappen*, 5. Hamilton, 6. Leclerc, 7. Perez*, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Magnussen (*brez postanka)



24. krog: Še Hamilton mimo Pereza. Spredaj ima vodilni Sainz manj kot sekundo prednosti pred Russllom.



23. krog: Leteči štart. Hamilton je prehitel Leclerca. Kaj pa lahko zdaj z rabljenimi gumami naredita Red Bulla? Ne veliko, Russell je že mimo Verstappna, Norris pa mimo Pereza, ki ga napada še Hamilton.



22. krog (varnostni avto): 1. Sainz, 2. Verstappen*, 3. Russell, 4. Perez*, 5. Norris, 6. Leclerc, 7. Hamilton, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Bottas (*brez postanka)



22. krog: Varnostni avto ostaja na stezi. Sainz vodi, je pa zdaj drugi Verstappen, ki ni menjal pnevmatik. Russell se je po postanku vrnil pred Leclerca, Hamilton pa je ostal za njim.



20. krog: Sargeant je polomil prednje krilce. Ker počasi vozi po progi. Varnostni avto. Večina bo zapeljala v bokse na menjavo pnevmatik. Ferrari z obema dirkačema, en za drugim. Nekaj sekund predolg postanek pri Leclercu.



18. krog: Sainz je povečal prednost na dobre tri sekunde, morda je tudi Leclerc malo upočasnil, da Ferrari naredi razliko od Russlla, ki zdaj za vodilnim zaostaja dobrih pet sekund. Ferrari ni zmagal že 14 mesecev.



16. krog: 1. Sainz, 2. Leclerc +2,2, 3. Russell +4,2, 4. Hamilton, 5. Norris, 6. Alonso, 7. Ocon, 8. Verstappen +12,3, 9. Magnussen, 10. Hülkenberg.



13. krog: "Mislim, da Carlos upočasnjuje," pravi Leclerc. Razlika med njima sekunda in pol. Prav toliko na tretjem mestu zaostaja Russell.



9. krog: 1. Sainz, 2. Leclerc +0,9, 3. Russell +1,8, 4. Hamilton, 5. Norris, 6. Alonso, 7. Ocon, 8. Verstappen, 9. Magnussen, 10. Hülkenberg.



6. krog: Verstappen mimo Magnussena in je osmi. Je pa že 10 sekund za Sainzom.



5. krog: Norris je pred Hamiltonom. Očitno mu je Lewis vrnil mesto.



3. krog: 1. Sainz, 2. Leclerc, 3. Russell, 4. Hamilton, 5. Norris, 6. Alonso, 7. Ocon, 8. Magnussen, 9. Verstappen, 10. Hülkenberg.



2. krog: Hamilton je vrnil tretje mesto ekipnemu kolegu, ker je prevozil prvi zavoj. Tudi Norris želi, da mu Hamilton vrne mesto. Verstappen je medtem pridobil še dve mesti, mimo Hülkenberga na deveto mesto.



Štart! Dolgo so gorele rdeče luči. Russell je slabo potegnil, oba Ferrarija že v vodstvu, Sainz pred Leclercom. Russell je izgubil še eno mesto proti Hamiltonu, ki je sicer sekal prvi zavoj. "Me bo spustil nazaj," sprašuje Russell.



Krog za ogrevanje.



Štartna mesta: 1. Sainz, 2. Russell, 3. Leclerc, 4. Norris, 5. Hamilton, 6. Magnussen, 7. Alonso, 8. Ocon, 9. Hülkenberg, 10. Lawson, 11. Verstappen.