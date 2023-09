Perez sprejel opravičilo za rasistično opazko

V Mehiki so celo pisali, da bi moral Helmut Marko odstopiti, potem ko je izrekel, da Sergio Perez dela napake, ker je Južnoameričan in ti nimajo najbolj bistrih misli. Mehiški dirkač se je pred začetkom VN Singapurja srečal s svetovalcem ekipe Red Bull, sprejel opravičilo in zanj je zgodba zaključena.

Helmut Marko Foto: AP / Guliverimage Prvenstvo formule 1 se nadaljuje z dirko v Singapurju. Pred začetkom dirkaškega konca tedna sta se na štiri oči pogovorila dirkač Red Bulla Sergio Perez in siva eminenca ekipe Helmut Marko. Ta je pred tednom dni v pogovoru za Servus TV o Perezovem nizu slabih dosežkov dejal: "Je Južnoameričan in zato ni povsem osredotočen, kot je Max ali je bil Sebastian." Na te besede so se predvsem v Mehiki odzvali s precej ogorčenja. Marko se je že naslednji dal opravičil prek spletne strani omenjene avstrijske televizije, zdaj pa še dirkaču osebno.

"Z njim sva se pogovorila na samem. Opravičil se je. In to je meni dovolj. Ja, gremo naprej. Z njim se sicer dobro razumem," je novinarjem zbranim v Singapurju povedal Perez. "Dobro ga poznam in zato vem, da ni mislil slabo. In zato sem sprejel opravičilo." Ni sicer prvič, da je Marko kritiziral Mehičanove nastope. In zato se že nekaj tednov govori, da bo morda moral predčasno zapustiti ekipo. Prav Marko je tisti, ki sprejema ključne kadrovske odločitve v obeh Red Bullovih ekipah.