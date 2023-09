Rekorder Singapurja se morda vrne v formulo 1

Prvenstvo formule 1 se je za letos poslovilo od Evrope, a je do konca sezone še osem dirk, najprej ta konec tedna VN Singapurja na ulicah tega modernega azijskega mesta, kjer so pod žarometi dirke od leta 2008. V nedeljo je že lahko kronan konstruktorski svetovni prvak, torej Red Bull. Najuspešnejši v Singapurju je Sebastian Vettel, ki ni izključil možnosti vrnitve v kraljico avtomotošporta.

... in dvakrat s Ferrarijem. Foto: Guliverimage VN Singapurja je ena od redkih dirk, kjer Lewis Hamilton ali Michael Schumacher nista najuspešnejša. Pet zmag ima na tej ulični stezi Sebastian Vettel, ki se je pred dnevi za promocijski dogodek na Nürburgringu vrnil v enega od svojih šampionskih Red Bullovih dirkalnikov. Lani je sklenil uspešno kariero, a zdaj dejal, da nikoli ne reci nikoli, ko so ga vprašali, ali obstaja možnost, da se vrne v formulo 1. "Mogoče bom razmišljal o tem, potem ko bo preteklo nekaj več časa. Odvisno bo od izziva, a tega trenutno še nimam v glavi," je 36-letnik in zmagovalec 53 dirk dejal v pogovoru za Sky Sports. Nemec je v Singapurju trikrat zmagal z Red Bullom, dvakrat pa s Ferrarijem. Zadnji zmagovalec te azijske dirke pa je Sergio Perez (Red Bull), specialist za ulične proge, saj je pet od svojih šestih zmag dosegel prav na tovrstnih dirkališčih.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Singapurja:



2022 - Sergio Perez (Red Bull)

2019 - Sebastian Vettel (Ferrari)

2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 - Nico Rosberg (Mercedes)

2015 - Sebastian Vettel (Ferrari)



Časovnica VN Singapurja:



Petek, 1. 9.:

11.30 prvi trening

15.00 drugi trening



Sobota, 2. 9.:

11.30 tretji trening

15.00 kvalifikacije



Nedelja, 3. 9.:

14.00 dirka

Matematika za odločitev o naslovu prvaka

Pred dvema tednoma je Red Bull v Monzi prišel do dvojne zmage. Foto: Guliverimage Na preostalih osmih velikih nagradah letošnje sezone in treh šprinterskih dirkah je na voljo še 232 točk. Max Verstappen (Red Bull) ima 145 točk prednosti pred drugouvrščenim Perezom, kar pomeni, da po Singapurju svoje tretje zaporedne lovorike še ne more osvojiti. Bi pa se to lahko zgodilo teden dni pozneje, če bo imel po VN Japonske več kot 180 točk naskoka.

Lahko pa že po Singapurju konstruktorski prvak - drugič zapored - postane Red Bull. Trenutno ima angleško-avstrijska ekipa 310 točk prednosti pred Mercedesom. Po Singapurju za predčasno potrditev lovorike potrebuje 353 točk naskoka. To je mogoče, če osvojijo dvojno zmago in točko za najhitrejši krog (44 točk), Mercedes pa dobi največ eno točko. Torej je ta scenarij vendarle malo verjeten.

Kdaj bo Verstappen prvak:



VN Japonska - več kot 180 točk prednosti

VN Katarja - več kot 146 točk prednosti

VN ZDA - več kot 112 točk prednosti

VN Mehike - več kot 86 točk prednosti

VN Brazilije - več kot 52 točk prednosti

VN Las Vegasa - več kot 26 točk prednosti



Kdaj bo Red Bull prvak:



VN Singapurja - več kot 353 točk prednosti

VN Japonske - več kot 309 točk prednosti

VN Katarja - več kot 250 točk prednosti

VN ZDA - več kot 191 točk prednosti

VN Mehike - več kot 147 točk prednosti

VN Brazilije - več kot 88 točk prednosti

VN Las Vegasa - več kot 44 točk prednosti

Verstappen: Ulične steze so precej težje za naš dirkalnik

Max Verstappen Foto: Reuters Red Bull je osvojil vseh 14 dosedanjih dirk letos, skupaj že 15 zapored. Verstappen pa je na VN Italije z deseto zaporedno zmago postal novi rekorder. A se zaveda, da je steza v Singapurju precej drugačna od na primer Monze ali Zandvoorta, morda celo največji izziv zanj v sezoni. Boljši kot drugi tukaj še ni bil. "Mislim, da na takih stezah nismo tako konkurenčni, saj so ulične steze precej težje za naš dirkalnik. Še vedno pa mislim, da lahko opravimo dobro delo. A bo zelo tesno." Sam sicer pomen rekordov še naprej zmanjšuje: "Nikoli nisem gledal, ali gre za osmo, deveto, deseto zmago. Sam poskušam samo odpeljati najboljše, kar lahko."

"Mislim, da bo Red Bull tudi tu favorit, a bo njihova prednost v primerjavi s prejšnjimi dirkami manjša. Če gledamo samo hitrost, je Red Bull absolutni favorit. A v Singapurju se lahko marskaj zgodi. Gre za ulično stezo. Daleč stran ni niti dež, ki lahko razmere precej pomeša. Potem sta tukaj še vročina in vlaga, kar pomeni mejne razmere tudi za dirkalnike. Ja, tukaj imamo lepo priložnost," o morebitnem koncu Red Bullovega zmagovitega niza meni George Russell (Mercedes), ki je bil v Monzi peti.

Skupni seštevek pred VN Singapurja:



1. Max Verstappen (Red Bull) 364 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 219

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 170

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 164

5. Carlos Sainz (Ferrari) 117

6. Charles Leclerc (Ferrari) 111

7. George Russell (Mercedes) 109

8. Lando Norris (McLaren) 79



1. Red Bull Honda 583 točk

2. Mercedes 273

3. Ferrari 228

4. Aston Martin Mercedes 217

5. McLaren Mercedes 115

6. Alpine Renault 73