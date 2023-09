Opravičilo za žaljive besede: "Je pač Južnoameričan"

"Je pač Južnoameričan in zato ni povsem osredotočen, tako kot je Max ali kot je bil Sebastian Vettel." Besede Helmuta Marka o Sergiu Perezu, ki so predvsem v Mehiki dvignile veliko prahu. Zdaj je sledilo opravičilo. Medtem ko Max Verstappen serijsko zmaguje, je Perez neprestano deležen kritik, predvsem Markovih.

Helmut Marko Foto: AP / Guliverimage Helmut Marko, uradno svetovalec ekipe formule 1 Red Bull, pravzaprav pa tisti, ki sprejema glavne kadrovske odločitve, je znan, da je brez dlake na jeziku. Sergio Perez, ki je sezono sicer odlično začel in dvakrat zmagal, zdaj ne dosega več vrhunskih rezultatov. Medtem ko je Max Verstappen zmagal desetkrat zapored, se Mehičan nekajkrat sploh ni uvrstil v zadnji del kvalifikacij. Marko z njegovimi rezultati ni zadovoljen, govorice, da ga utegne zamenjati še pred koncem pogodbe (to ima še za leto 2024), tako ne pojenjajo.

Pred dnevi je v pogovoru na Red Bullovi televiziji Servus v Avstriji izrekel besede, ki so še posebej v Perezovi domovini naletele na precej buren odziv. "Vemo, da ima težave v kvalifikacijah. Zelo niha v svojih predstavah. Je pač Južnoameričan in zato ni povsem osredotočen, tako kot je Max ali kot je bil Sebastian Vettel." Žaljive besede, češ da je to značilnost vseh Južnoameričanov. V Mehiki pa jih je zmotilo še to, da gre pravzaprav za severnoameriško državo, ne pa južnoameriško.

Sergio Perez je aprila zmagal v Bakuju. Njegova šesta zmaga v formuli 1. Za zdaj zadnja. Foto: Reuters

Servus TV je tako zdaj na svoji strani objavil opravičilo v Markovem imenu. "Rad bi se opravičil za moje žaljive pripombe. Naj bo povsem jasno, da ne verjamem, da lahko opišemo ljudi glede na njihovo raso, državljanstvo ali etnično pripadnost. Želel sem le povedati, da Checo letos niha v svojih rezultatih. Ni bilo pa prav, da sem to povezal z njegovim kulturnim poreklom."

Do kdaj Perez še za Red Bull? Kdo ga bo nasledil?

Daniel Ricciardo je za Red Bull pred leti že dosegel sedem zmag. Foto: Reuters Na minuli VN Italije v Monzi je Perez osvojil drugo mesto. Na dirki je pridobil nekaj mest in končal samo za Verstappnom. V izjavi pa je namignil, da bo morda tudi sam razmislil o selitvi v drugo ekipo. "Glede na sezono, ki jo imam, je pomembno, da na naslednjih dirkah ugotovim, če sem v okolju, kjer lahko prispevam k uspehu. In če za sezono 2024 ne bo to pravo okolje, moramo pogledati k drugim alternativam. A za zdaj sem povsem osredotočen na ekipo, kjer sem, da dosežem še kakšno zmago, da osvojimo konstruktorski naslov z Red Bullom." Da so sredi sezone dirkalnik posodobili na način, ki ustreza le Verstappnu in ne Perezu, pa čivkajo že vrabci.

Perezova zamenjava za naslednje leto bi lahko bil povratnik k Red Bullu Daniel Ricciardo, ki se je sredi sezone vrnil v kokpit, a zdaj za Alpha Tauri zaradi poškodbe ne dirka. Vse bolj pa se govori, kdo je Red Bullova želja za čez nekaj let. Lando Norris. In mladi Anglež se dirkanja ob Verstappnovem boku ne bi ustrašil. "Za to bi bil v prihodnosti zagotovo odprt. Lahko rečem, da je Max eden najboljših voznikov v zgodovini formule 1," je dejal Norris, ki ima pogodbo z McLarnom še za naslednji dve sezoni. Nizozemski dirkač pa naj bi bil na Red Bull vezan še vsaj do leta 2028.