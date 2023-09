V Monzi na VN Italije je Red Bull dosegel dvojno zmago, Max Verstappen je bil številka 1 na rekordni deseti dirki zapored. Foto: Guliverimage Novi lastniki komercialnih pravic formule 1 Liberty Media se v javnosti ne izpostavljajo tako pogosto kot nekoč Bernie Ecclestone. Je pa direktor podjetja Greg Maffei podal zanimiv komentar po VN Italije, na kateri je Max Verstappen (Red Bull) zmagal desetič zapored, kar je nov rekord. Skupaj s Sergiom Perezom sta Red Bullu pridirkala zmage na vseh dosedanjih 14 dirkah sezone. Prevlada ene ekipe in enega dirkača je zanimiva za statistiko in zgodovino, manj pa za samo gledanost športa. "V sredini štartne vrste je zelo zanimivo. Statistično je prehitevanj več kot kadarkoli do zdaj, a izziv je Max Verstappen, ki ima neverjetno sezono, sezono za zgodovino," priznava Maffei, ki se boji, da besede Stefana Domenicala, direktorja tekmovanja, ne bodo obrodile sadov. "Stefano Domenicali pravi: glejte to zgodovinsko sezono, takšnih uspehov niste videli še nikoli, tega ne smete zamuditi."

Na več dirkališčih letos je obisk navijačev sicer rekorden, po 300 tisoč, 350 tisoč na dirkaški konec tedna, vprašanje pa je, kaj monotonost zmagovanja enega dirkača pomeni za televizijsko gledanost. Maffei je zato v šali dejal: "Imamo zelo atraktiven produkt. Razen tega, da je Max zelo hiter. Lahko mu samo zlomimo nogo, v slogu Tonye Harding. Ne vem, če lahko naredimo kaj drugega." Kdo je Tonya Harding? Ameriška umetnostna drsalka, ki je tekmovala v dobi premoči Nancy Kerrigan. Tonyin nekdanji mož Jeff Gillooly je pred ameriškim prvenstvom 1994 (tudi olimpijskimi kvalifikacijami) naročil napad na Kerriganovo. Najeti storilec je iz zasede s pendrekom zamahnil po njenih kolenih.

Maffei: Max je fenomen

Max Verstappen je že pri 47 zmagah, pa ima šele 25 let. Foto: Guliverimage "Max je fenomen. Vozi najhitrejši dirkalnik in dirka zelo dobro. Poglejte samo, kakšne linije izbira, kako zelo agresivne so. A jih vozi brez težav. Res neverjetno. Jasno je, zakaj je hitrejši od vseh drugih," je obenem nad Verstappnom navdušen ameriški šef formule 1. Ne glede na vse pa potrjuje, da gledanost dirk formule 1 zadnja leta narašča, predvsem v ZDA, ki temu tekmovanju pred leti ni bila najbolj naklonjena. "Zanimanje pa ne raste samo na televiziji, največji porast je na Instagramu, portalu YouTube, na TikToku." Še bolj kot s samimi dirkami so za bum priljubljenosti poskrbeli z Netflixovo serijo iz zakulisja tekmovanja Drive to Survive.