Veselja za tifose konec v 15. krogu, v zadnjem Ferrarija skoraj trčila

Nemogoče je mogoče, so si govorili tifosi, najbolj strastni navijači Ferrarija. McLaren je bil leta 1988 na dobri poti, da zmaga vse dirke sezone. A je Ferrari slavil v Monzi! S Carlosom Sainzom na prvem štartnem položaju so imeli enake sanje tudi to nedeljo. A Red Bull je dobil tudi 14. dirko te sezone in to z dvojno zmago! Max Verstappen je zmagal pred Sergiom Perezom. Carlos Sainz in Charles Leclerc sta v borbi za tretje mesto v zadnjem krogu skoraj trčila.

Max Verstappen Foto: Reuters V kraljevem parku v Monzi je bilo veselja za več kot 100.000 tifosov konec že v 15. krogu, ko je Max Verstappen (Red Bull) prehitel dotlej vodilnega Carlosa Sainza (Ferrari). V 32. krogu pa je Španec izgubil še drugo mesto, mimo je prišel še Sergio Perez (Red Bull). Ferrarijev dirkalnik enostavno prehitro obrablja pnevmatike in na dirki ni kos Red Bullovemu. Sainz je svoje še toliko bolj obrabil, ker se je krčevito branil in tako je moral v zadnjih krogih garati celo za tretje mesto. Napadal ga je Charles Leclerc (Ferrari). Ekipnih ukazov s komandnega mesta Ferrarija ni bilo in skoraj bi v prvi šikani zadnjega kroga Leclerc trčil v Sainza. To bi bila prava katastrofa na domači Ferrarijevi veliki nagradi. Končalo se je srečno, a tretje mesto Sainza in četrto Leclerca je zagotovo manj od pričakovanj.

Verstappen je tako zmagal še na deseti dirki zapored, kar je nov rekord. Red Bull pa je nepremagan že zadnjih 15 dirk (zadnja lani in 14 letošnjih). Še naprej ima tako možnosti, da postane prva ekipa v zgodovini, ki bi zmagala vse dirke sezone. Temu je bil najbližje McLaren leta 1988, ki tisto sezoni ni slavil samo v Monzi. Takrat ga je premagal Ferrari in tifosi so pred štartom letošnje dirke sanjali, da bi se to ponovilo. A sanje se vedno ne uresničijo.

VN Italije, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull) +7,7

3. Carlos Sainz (Ferrari) +11,6

4. Charles Leclerc (Ferrari) +12,1

5. George Russell (Mercedes) +18,9

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +39,1

7. Alex Albon (Williams) +45,1

8. Lando Norris (McLaren) +45,5

9. Fernando Alonso (Aston Martin) +46,4

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +65,9

11. Logan Sargeant (Williams) +71,4

12. Oscar Piastri (McLaren) +72,2

13. Liam Lawson (ALpha Tauri) +73,2

14. Lance Stroll (Aston Martin) +81,6

15. Guanju Džov (Alfa Romeo) +81,9

16. Pierre Gasly (Alpine) +1 krog

17. Nico Hülkenberg (Haas) +1 krog

18. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

Odstop: Esteban Ocon (Alpine), Juki Cunoda (Alpha Tauri)



Skupni seštevek (14/22):



1. Max Verstappen (Red Bull) 364 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 219

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 170

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 164

5. Carlos Sainz (Ferrari) 117

6. Charles Leclerc (Ferrari) 111

7. George Russell (Mercedes) 109

8. Lando Norris (McLaren) 79



1. Red Bull Honda 583 točk

2. Mercedes 273

3. Ferrari 228

4. Aston Martin Mercedes 217

5. McLaren Mercedes 115

6. Alpine Renault 73

To je Verstappnova 12. zmaga v sezoni, skupno pa že 47. v karieri. Samo še nekaj dirk in tretjič zapored bo svetovni prvak. Zdaj ima 145 točk naskoka pred ekipnim kolegom Perezom, tretji Fernando Alonso (Aston Martin) pa zaostaja že 194 točk. Španski veteran je bil v Monzi samo deveti. Nekaj bolj zadovoljni so lahko pri Mercedesu, George Russell je bil peti, Lewis Hamilton pa šesti. Slednji je bil šele na osmem štartnem mestu, a je v zadnjih krogih dirkal zelo hitro. Tako je nadoknadil tudi pet sekund kazni, ki si jo je prislužil s trčenjem v Oscarja Piastrija (McLaren).

Naslednja dirka bo v Singapurju čez 14 dni.

Kako se je razpletala VN Italije.



Cilj. Verstappen je drugič zapored zmagovalec Monze! Deseta zaporedna zmaga. Perez drugi in Sainz vendarle tretji pred Leclercom. Sledita oba Mercedesa. Hamilton bo očitno kljub petim sekundom pribitka obdržal šesto mesto.



Zadnji krog: Pozno zaviranje Leclerca. Blokirane gume. Skoraj je trčil v Sainza.



Še dva kroga: Nor dvoboj med dirkačema Ferrarija za tretje mesto.



Še 3 krogi: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Sainz, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Hamilton, 7. Albon, 8. Norris, 9. Alonso, 10. Bottas.



Še 4 krogi: Leclerc v prvi šikani mimo Sainza, ki je povsem iztrošil gume na svojem dirkalniku. A Sainza prehiteva nazaj.



Še 5 krogov: Pa so sanjali o dvojni Ferrarijevi zmagi, Perez mimo Sainza in v Monzi dvojno vodstvo Red Bulla. Medtem pa pet sekund kazni za Hamiltona zaradi trčenja s Piastrijem.



Še 8 krogov: 1. Verstappen, 2. Sainz +10,8, 3. Perez, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Albon, 7. Norris, 8. Hamilton, 9. Alonso, 10. Sargeant.



Še 10 krogov: V drugi šikani trčenje Piastrija in Hamiltona! Oba lahko nadaljujeta, a Avstralec s polomljenim prednjim krilcem.



Še 11 krogov: Norris napada Albona, Hamilton pa Piastrija.



Še 14 krogov: Z Izjemo Cunode, ki je odstopil že pred štartom, nobenega odstopa. Zaključek dirke bo očitno precej miren.



Še 16 krogov: 1. Verstappen, 2. Sainz, 3. Perez, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Albon, 7. Norris, 8. Piastri, 9. Hamilton, 10. Alonso.



32. krog: Perez pred prvo šikano na tretje mesto. Na Ferrariju enostavno gume ne delajo tako dobro kot na Red Bullu.



31. krog: Verstappen ima varno prednost šestih sekund. Perez pa zdaj za tretje mesto že napada Pereza.



30. krog: 1. Verstappen, 2. Sainz +5,9, 3. Leclerc, 4. Perez, 5. Russell, 6. Albon, 7. Norris, 8. Piastri, 9. Hamilton, 10. Alonso.



29. krog: Kot zadnji v bokse še Hamilton. Vrnil se je na 10. mesto, a nato z novejšimi gumami zlahka prehitel Alonsa.



25. krog: Verstappen je prehitel Hamiltona, ki je še brez postanka in znova vodi. Večji del naloge za rekordno deseto zaporedno zmago je opravljen.



23. krog: Piastri in Hamilton še brez postanka zdaj na prvih dveh mestih. Verstappen je tretji in že pet sekund pred Ferrarijema.



21. krog: Postanek za Verstappna in Leclerc. Ta se je vrnil tik za Sainza in je poskušal s prehitevanjem. Za zdaj ostaja za njim.



20. krog: Sainz in Russell prva od boljših na menjavi pnevmatik.



18. krog: Verstappen ima že dve sekundi in pol prednosti. V treh krogih! Na Sainzovem izpuhu je zdaj že Leclerc.



17. krog: 1. Verstappen, 2. Sainz +1,7, 3. Leclerc, 4. Perez, 5. Russell, 6. Piastri, 7. Norris, 8. Hamilton, 9. Alonso, Bottas.



15. krog: Blokirane pnevmatike v prvi šikani pri Sainzu. In Verstappen ga je lahko napadel pred drugo šikano. Kolo ob kolesu. Fantastičen dvoboj. Aktualni prvak gre na prvo mesto. Prehitevanje je zdaj uspelo tudi Perezu.



14. krog: Verstappen tik za Sainzom, a premalo blizu, da bi ga napadel v prvi šikani. Russell in Perez pa sta zdaj oba sekala prvo šikano.



11. krog: 1. Sainz, 2. Verstappen +0,6, 3. Leclerc, 4. Russell, 5. Perez, 6. Albon, 7. Piastri, 8. Norris, 9. Hamilton, 10. Alonso.



9. krog: Zdaj tri kroge zapored Verstappen ni poskušal z napadom. Neuspešno pa Perez napada četrto mesto, na katerem je Russell.



7. krog: 1. Sainz, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Russell, 5. Perez, 6. Albon, 7. Piastri, 8. Norris, 9. Hamilton, 10. Hülkenberg, 11. Alonso.



6. krog: Prvi napad Verstappna, Sainz ga je v prvi šikani ostro zaprl.



5. krog: Samo še pol sekunde prednosti Sainza, Verstappen ekipi že javlja, da vidi, da ima Sainz že težave z oprijemom. Težko bo ostal prvi.



3. krog: 1. Sainz, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Russell, 5. Perez, 6. Albon, 7. Piastri, 8. Norris, 9. Hamilton, 10. Hülkenberg, 11. Alonso.



2. krog: Sainz ima sekundo prednosti pred Verstappnom. Albon prehiteva Piastrija za šesto mesto.



In zdaj vendarle štart! Dober štart obeh Ferrarijev, a je Verstappen ostal pred Leclercom. Brez trčenj v prvi šikani. Sainz vodi.



Nov krog za ogrevanje. Tifosi so vse bolj nestrpni.



Štart premaknjen na 15.20. Cunodin dirkalnik so že umaknili.



Vsaj petminutna prekinitev. Da umaknejo Cunodin dirkalnik.



Krog za ogrevanje. Cunodi je Alpha Tauri (motor) odpovedal še pred štartom. Štartna procedura je prekinjena, odpeljali bodo še en krog za ogrevanje.



Štartna vrsta: 1. Sainz, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Russell, 5. Perez, 6. Albon, 7. Piastri, 8. Hamilton, 9. Norris, 10. Alonso.



Še 10 min do štarta: Sončen poletni dan v Monzi pri Milanu. Več kot 100.000 tifosov na tribunah. Ozek prvi zavoj, dolge ravnine in veliko prehitevanj. To bo napeta VN Italije!