Najnevarnejša dirka sezone za Verstappna

Prvenstvo formule 1 se nadaljuje v Monzi. Italijanski tifosi so zaskrbljeni, forma Ferrarija je vse slabša. Je pa to dirkališče, kjer se zmagoviti niz Maxa Verstappna in Red Bulla lahko konča. "Mislim, da bo ta konec tedna najzahtevnejši za Maxa," poudarja Pierre Gasly. Lewis Hamilton bo v Monzi dirkal že sedemnajstič in ne zadnjič. Pogodbo z Mercedesom je podaljšal še za dve sezoni. "Ne boste se me še znebili," pravi. Leta 2025 bo dopolnil 40 let. Leta niso ovira, dokazuje 42-letni Fernando Alonso.

Lani je Max Verstappen v Monzi prvič zmagal. Foto: Reuters Tretjega septembra leta 1950 je bila finalna dirka prve sezone svetovnega prvenstva v formuli 1 VN Italije v Monzi. Triinsedemdeset let pozneje je ta dirka še naprej nepogrešljiva na koledarju kraljice avtomotošporta (samo leta 1980 je bila italijanska VN v Imoli, ne Monzi). Tudi letos se bo zgodila prav tretjega septembra. Na enem od najhitrejših dirkališč na svetu sta s petimi zmagami najuspešnejša Michael Schumacher in Lewis Hamilton. Ta je zadnji, ki je v Monzi ubranil zmago leta 2018. V zadnjih petih letih smo tu videli pet različnih zmagovalcev. Lani je prvič uspelo Maxu Verstappnu, tudi Sebastian Vettel je v času prve premoči Red Bullove ekipe tu zmagal samo dvakrat. Dirkališče z nekaj zahrbtnimi zavoji, kjer se zatakne tudi "nepremagljivim", in številnih možnosti za prehitevanja ne manjka (na lanski dirki kar 91), je morda kraj, kjer bo konec izjemnega niza tako Verstappna kot Red Bulla. Nizozemec je v rekordni seriji devetih zaporednih zmag, njegova ekipa prav tako rekordnih 14.

Kot v devetdesetih: na stopničkah Williams in Ferrari?

"Mislim, da bo ta konec tedna najzahtevnejši za Maxa. Monza je zelo drugačna steza," se strinja Pierre Gasly (Alpine), ki je minulo nedeljo v Zandvoortu navdušil s tretjim mestom. "V prvem zavoju se tu pogosto dogajajo nesreče. Z DRS lahko tukaj veliko pridobiš. Če si dovolj dolgo v zavetrju, lahko vedno napadeš in prehitiš. Presenečen bom, če si bo spet pridirkal 30 sekund in več prednosti kot na drugih progah." A obenem Gasly dodaja, da Verstappen letos pač ne dela napak in je zato tako uspešen.

Presenečenje ni izključeno. Fernando Alonso (Aston Martin), ki je bil na VN Nizozemske drugi, napoveduje. "Po naših podatkih bosta tu izstopali dve ekipi. Ena je Williams, ki že vso sezono kaže najvišjo končno hitrost, druga pa Ferrari. Tako kot v Kanadi so na dolgih ravninah, v kratkih zavojih in šikanah zelo hitri. Ti dve ekipi bosta naša glavna konkurenca. Lahko se borita za stopničke."

Zadnjih šest zmagovalcev VN Italije:



2022 - Max Verstappen (Red Bull)

2021 - Daniel Ricciardo (McLaren)

2020 - Pierre Gasly (Alpha Tauri)

2019 - Charles Leclerc (Ferrari)

2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2017 - Lewis Hamilton (Mercedes)

Predlani sta se Max Verstappen in Lewis Hamilton zaletela v prvem zavoju Monze. Foto: Reuters

Ferrari in Alfa Romeo v novih barvah

Alfa Romeo Foto: Guliverimage Na štartni vrsti bo na 14. veliki nagradi sezone nekaj sprememb. Ne le rdeče-rumeni Ferrari, v spremenjenih barvah bo tudi dirkalnik ekipe Alfa Romeo. Črno-rdeče barve so za to dirko nadomestili z veliko italijansko trobojnico na pokrovu motorja in nosu dirkalnika. Sauberjeva ekipa sicer še zadnje leto nastopa pod imenom Alfe Romeo, od leta 2026 bo postala Audijeva tovarniška ekipa (ime za naslednji dve sezoni še ni znano). Še drugič bo za Alpha Tauri dirkal Liam Lawson, ki menja poškodovanega Daniela Ricciarda. Z novo pogodbo pa sta v Monzo prišla dirkača ekipe Mercedes, ne le George Russell, po mesecih ugibanj je novo dveletno podpisal tudi Lewis Hamilton.

Skupni seštevek pred VN Italije:



1. Max Verstappen 339 točk

2. Sergio Perez 201

3. Fernando Alonso 168

4. Lewis Hamilton 156

5. Carlos Sainz 102

6. Charles Leclerc 99

7. George Russell 99

8. Lando Norris 75



1. Red Bull Honda 540 točk

2. Mercedes 255

3. Aston Martin Mercedes 215

4. Ferrari 201

5. McLaren Mercedes 111

6. Alpine Renault 73

"Ne boste se me še znebili"

Lewis Hamilton Foto: Guliverimage "Ne boste se me še znebili," je z velikim nasmeškom na četrtkovi novinarski konferenci v Monzi o podaljšanju pogodbe z Mercedesom povedal Hamilton. "Vesel sem, da bom nadaljeval z Mercedesom. Imamo neverjetno skupno pot. Mercedes me podpira že od 13. leta. Čeprav nas čaka še veliko dela, da se vrnemo nazaj na vrh, pa ne bi bil nikjer drugje raje." In zdaj, ko je Hamilton vendarle podaljšal, se bo na rumenih straneh ugibanj o svoji prihodnosti znašel Charles Leclerc. "Mislim, da sem že večkrat govoril o svojih namerah za prihodnost. Od nekdaj sem sanjal, da bi bil Ferrarijev dirkač. Z njim imam pogodbo še za leto in pol." Ferrari je letos še slabši kot Mercedes, a tudi on še ni obupal. Zaveda se, da v Monzi za zmago ne bo konkurenčen, in že pogleduje proti sezoni 2024.

Časovnica VN Italije:



Petek, 1. 9.:

13.30 prvi trening

17.00 drugi trening



Sobota, 2. 9.:

12.30 tretji trening

16.00 kvalifikacije



Nedelja, 3. 9.:

15.00 dirka

Charles Leclerc. V središču pozornosti sta seveda dirkača Ferrarija. Foto: Guliverimage