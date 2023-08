Še sami si niso predstavljali, da lahko ta nor rekord pade

Sebastian Vettel je leta 2013 z Red Bullom dobil devet dirk zapored. Foto: Reuters Devet zaporednih zmag Maxa Verstappna (Red Bull) ni bil edini rekord, ki smo mu bili priča na nedeljski VN Nizozemske. S tem je izenačil dosežek Sebastiana Vettla (2013). Že prihajajočo nedeljo v Monzi pa lahko rekord preseže. Nemec, ki je z Red Bullom postal prvak štirikrat, mu je že po peti zaporedni zmagi poslal sporočilo, da lahko preseže njegov rekord devetih zaporednih zmag. Obenem je Nizozemec zmagal na 12. zaporedni veliki nagradi, na kateri je bil na prvem štartnem mestu. Ker je do konca prvenstva še devet dirk, Red Bullov dirkalnik pa se zdi nepremagljiv, lahko popravi še svoj lanski rekord – 15 zmag v eni sezoni. Že na dozdajšnjih 13 dirkah pa je bil v vodstvu 628 krogov, kar je več kot v celotni lanski sezoni (616). Še 111 krogov v vodstvu in podrl bo še ta Vettlov rekord.

"Bil je pod pritiskom več kot sto tisoč Nizozemcev"

Za Verstappna je v Zandvoortu navijalo več kot sto tisoč rojakov. Foto: Reuters

Izenačenje Vettlovega rekorda je res nekaj posebnega, pravi šef Red Bullove ekipe Christian Horner, a: "Še bolj me je navdušilo, kako ni klonil pod pritiskom. Videli ste, da je bil pod pritiskom več kot sto tisoč Nizozemcev. Mnogi bi pokleknili, on pa je ostal zbran." Verstappen sam vedno govori, da ga rekordi ne zanimajo, Horner pa vseeno razkriva: "Mislim, da je zelo ponosen na to, kar je dosegel. Sebastianov rekord iz leta 2013 – devet zmag zapored – je res nor. In da ga je zdaj dosegel drug dirkač, a v isti ekipi, je nekaj, česar si nismo nikoli predstavljali."

"Max daje sto odstotkov večkrat kot vsi drugi"

Kapo dol pred Verstappnom so dali tudi njegovi tekmeci. Carlos Sainz (Ferrari), ki je bil njegov ekipni kolega pri Toru Rossu v sezonah 2015 in 2016, tako pravi: "Max dirka na zelo visoki ravni. Lahko bi naredil kakšno manjšo napako, pa bi vseeno zmagal. A ne dela nobenih napak! Red Bull ne dela napak. In res si zaslužijo ta uspeh." No, kakšno napako že naredijo, a pri Sergiu Perezu. Obenem Mehičan še sam dela napake in tako Verstappen nima tekmeca niti znotraj svoje letos še nepremagane ekipe. Podobno kot Sainz razmišlja tudi Fernando Alonso (Aston Martin): "Sam sem tokrat dal sto odstotkov, v Spaju ali v Avstriji na primer nisem bil na najvišji ravni. Vedno imaš občutek, da lahko daš več. Ampak Max ... on pa daje sto odstotkov večkrat kot vsi drugi. In zato dominira."

Alonso presegel Schumacherjev rekord

Prav poseben rekord je presegel Fernando Alonso in se tudi sam poklonil Verstappnu. Foto: Reuters Še bolj zanimiv rekord pa je v Zanvdoortu postavil Alonso. Tretji v letošnjem prvenstvu (s 168 točkami ima že več točk kot v prejšnjih dveh sezonah z Alpinom skupaj) se je po štirih dirkah spet vrnil na zmagovalni oder. Bil je drugi. Sploh prvič v formuli 1 je bil na stopničkah v Maleziji daljnega leta 2023. In to je najdaljši razmak med prvimi in zadnjimi stopničkami. Doslej je ta rekord držal Michael Schumacher (7.399 dni). Odločen je, da ga še podaljša, da se vendarle vrne tudi na najvišjo stopničko. Svojo 33. zmago čaka že dobrih deset let.