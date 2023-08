Deveta zapored Foto: Reuters Za Maxom Verstappnom (Red Bull) je še en uspešen konec tedna na domači stezi, ki je dirkačem povzročala ogromno težav zaradi spreminjajočih se vremenskih razmer. Nizozemec je v soboto zanesljivo osvojil 28. najboljši startni položaj v karieri in ga danes nadgradil s 46. zmago, od tega 36. od sezone 2021. V Zandvoortu je zmagal že lani in predlani. Zanj je bilo to že 11. slavje v sezoni, z deveto zaporedno zmago pa je izenačil rekord Sebastiana Vettla iz sezone 2013, ko je zdaj upokojeni štirikratni svetovni prvak prav tako dirkal za Red Bull.

Štart Foto: Reuters Verstappen je ciljno črto prečkal slabe štiri sekunde pred Fernandom Alonsom (Aston Martin) in pet pred Sergiom Perezom (Red Bull), ki pa je moral tretje mesto zaradi petsekundne kazni (prehitra vožnja v boksih) predati Pierru Gaslyju (Alpine). Mehičan je bil eden tistih, ki je na mokri stezi naredil več napak, ob vrtenju pred rdečo zastavo se je komaj rešil trčenja v zaščitne gume.

Dvakratni svetovni prvak Verstappen na štartu ni imel težav, ubranil je vodstvo, že ob koncu prvega kroga pa se je nad Zandvoortom ulilo. Takoj se je v bokse podalo nekaj dirkačev, ki so nato z začelja prišli na sam vrh. Tudi Perez, ki je imel kar naenkrat več kot 12 sekund naskoka pred zasledovalci. Lando Norris (McLaren) in George Russell (Mercedes), ki bi morala biti glavna Maxova izzivalca, sta z menjavo gum zamudila in zdrsnila v ozadje. Verstappen se je hitro prebil na drugo mesto in lovil moštvenega kolega. Razliko je po le nekaj krogih zmanjšal na tri sekunde, nato pa se podal v bokse po gume za suho stezo. S tem je znova spodrezal Pereza in ga prehitel.

VN Nizozemske, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin) +3,7

3. Pierre Gasly (Alpine) +7,0

4. Sergio Perez (Red Bull) +10,0

5. Carlos Sainz (Ferrari) +12,5

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +13,2

7. Lando Norris (McLaren) +13,2

8. Alex Albon (Williams) +15,1

9. Oscar Piastri (McLaren) +16,5

10. Esteban Ocon (Alpine) +18,3

11. Lance Stroll (Aston Martin) +20,0

12. Nico Hülkenberg (Haas) +20,8

13. Liam Lawson (ALpha Tauri) +26,1

14. Kevin Magnussen (Haas) +26,4

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +27,3

16. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +29,8

Odstop: George Russell (Mercedes), Guanju Džov (Alfa Romeo), Charles Leclerc (Ferrari), Logan Sargeant (Williams)



Skupni seštevek (13/22):



1. Max Verstappen 339 točk

2. Sergio Perez 201

3. Fernando Alonso 168

4. Lewis Hamilton 156

5. Carlos Sainz 102

6. Charles Leclerc 99

7. George Russell 99

8. Lando Norris 75



1. Red Bull Honda 540 točk

2. Mercedes 255

3. Aston Martin Mercedes 215

4. Ferrari 201

5. McLaren Mercedes 111

6. Alpine Renault 73

Močan naliv in nesreča Guanjuja Džova. Rdeča zastava pred zadnjimi sedmimi krogi. Foto: Reuters V 16. krogu je varnostni avto s trčenjem izzval Logan Sargeant (Williams), tudi po ponovnem štartu pa Verstappen ni imel dostojnega tekmeca. Je pa dež znova posegel v dogajanje deset krogov pred ciljem. Nad dirkališčem se je močno ulilo, zaradi česar so morali dirkači po gume za mokro stezo, po silovitem trčenju Guanjuja Džova (Alfa Romeo) pa je osem krogov pred koncem sledila prekinitev z rdečo zastavo. Dirkači so po 45-minutni prekinitvi dirkali še pet krogov, Verstappen pa vnovič ni imel nikakršnih težav s tekmeci.

V skupnem seštevku ima Verstappen zdaj 339 točk, Perez jih je osvojil 201 točko, Alonso pa, potem ko je zabeležil še najhitrejši krog na dirki, 168. Do konca sezone je še devet dirk, naslednja pa bo že naslednji konec tedna v Monzi za VN Italije.

Kako se je razpletala dirka



CILJ! Toliko drame, a stari zmagoavalec. Enajsta zmaga letos za Verstappna in deveta zaporedna. Drugi Alonso in tretji Gasly, saj je Perez dobil pet sekund pribitka.



Predzadnji krog: Verstappen pred rekordno deveto zaporedno zmago. Hamilton še napada Sainza.



Še 3 krogi: 1. Verstappen, 2. Alonso, 3. Perez, 4. Gasly, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Norris, 8. Albon, 9. Piastri, 10. Ocon



Še 4 krogi: Pet sekund kazni za Pereza zaradi prehitre vožnje v boksih. Russell je zapeljal v bokse in odstopil. Rahel dotik z Norrisom.



Še 5 krogov: Alonso je sicer dobro potegnil, a ni mogel napasti Verstappna. Hamilton napada Sainza, Russell mimo Norrisa.



Še 5 krogov (leteči štart): 1. Verstappen, 2. Alonso, 3. Perez, 4. Gasly, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Norris, 8. Russell, 9. Albon, 10. Piastri, 11. Ocon, 12. Cunoda



Še 7 krogov (rdeča zastava): Steza je mokra, dirkači so se vrnili nanjo in se morajo najprej postaviti v pravi vrstni red.



Še 7 krogov (rdeča zastava): Nadaljevanje dirke ob 17.14. Dva kroga za varnostnim avtomobilom in nato leteči štart. Dež ne pada več. Vodstvo dirke je zaukazalo uporabo gum intermediate.



Še 7 krogov (rdeča zastava): Naliv se je umiril, a še popravljajo zaščitne gume. Ni še jasno, kdaj se bo dirka nadaljevala.



Še 7 krogov (rdeča zastava): 1. Verstappen, 2. Alonso, 3. Perez, 4. Gasly, 5. Sainz, 6. Hamilton, 7. Norris, 8. Russell, 9. Albon, 10. Piastri, 11. Ocon, 12. Cunoda



Še 7 krogov: Rdeča zastava. Dirka je prekinjena. Močan dež in še Džovov dirkalnik je zagozden v zaščitnih gumah na nevarnem mestu. Tudi Hamilton je bil na pesku, a je našel pot nazaj na stezo.



Še 8 krogov: Nesreča Džova. Virtualni varnostni avto. Močno lije. Verstappen na še en postanek, izbira gum za mokro stezo.



Še 9 krogov: Samo Ocon z gumami za močan dež, ostali z gumami intermediate. Perez se je že zavrtel, a uspel zapeljati nazaj na stezo.



Še 10 krogov: Verstappen pa s postankom brez težav in v vse močnejšem dežju pelje nazaj na prvo mesto. Ampak ali bodo intermediate gume dovolj?



Še 11 krogov: Prve kaplje. Perez prvi v bokse po gume intermediate. Dolg postanek pri Red Bullu. V bokse tudi Sainz in istočasna oba Mercedesa.



Še 12 krogov: Gasly mimo Sainza, Hamilton je medtem že sedmi.



Še 14 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Alonso, 4. Sainz, 5. Gasly, 6. Albon, 7. Russell, 8. Ocon, 9. Hamilton, 10. Norris, 11. Piastri, 12. Cunoda



Še 16 krogov: Albon je za šesto mesto prehitel Russlla, Norris, Hamilton in Piastri pa so vsi prišli mimo Cunode. Veliko se dogaja.



Še 18 krogov: Verstappnu sporočajo, da 10 krogov pred ciljem prihaja dež. Alonsu pa pravijo, da prihaja močan dež.



Še 20 krogov: A Ferrari danes ni konkurenčen in Alonso je prehitel Sainza in je znova tretji.



Še 21 krogov: Sainz je šel prvi v bokse in pridobil, slabši pa postanek Astona Martina in zato je zdaj Alonso za Sainzom.



Še 22 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Sainz, 4. Alonso, 5. Gasly, 6. Cunoda, 7. Russell, 8. Albon, 9. Ocon, 10. Norris, 11. Hamilton, 12. Piastri



Še 25 krogov: V boksih si zdaj vrstijo en za drugim, gre za redne postanke.



Še 28 krogov: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Alonso, 4. Gasly, 5. Sainz, 6. Albon, 7. Cunoda, 8. Hamilton, 9. PIastri, 10. Norris, 11. Sainz, 12. Russell



Še 30 krogov: Leclerc je parkiral v garaži in odstopil, očitno res veleike težave na Ferrariju. Sainz predtem na tretji postanek, padel je na 11. mesto.



41. krog: Kako nekonkurenčen je tokrat Leclerc: za 15. mesto se prehiteva z Lawsonom, ki vozi svojo sploh prvo dirko v F1.



38. krog: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Alonso, 4. Gasly, 5. Sainz, 6. Albon, 7. Ocon, 8. Cunoda, 9. Norris, 10. Hamilton ... 14. Russell, 15. Leclerc



32. krog: Po popolni zmedi v prvih 18 krogih se je dirka (vreme) zdaj umirila. Verstappen ima štiri sekunde prednosti pred Perezom. Albon na šestem mestu zaostaja 14 sekund. Norris (10.) in Russell (17., že trije postanki), ki bi morala biti glavna Maxova tekmeca za zmago, sta zaradi prepoznega prvega postanka ogromno izgubila.



30. krog: 1. Verstappen, 2. Perez +3,7, 3. Alonso, 4. Gasly, 5. Sainz, 6. Albon, 7. Ocon, 8. Džov, 9. Cunoda, 10. Norris, 11. Hamilton, 12. Magnussen, 13. Piastri, 14. Leclerc



24. krog: Albon je prehitel dva tekmeca in je zdaj šesti. Hamilton pa mimo Leclerca na 12. mesto. V ozadju se torej prehiteva.



22. krog: Varnostni avto se je umaknil, leteči štart. Verstappen ostaja prvi, Alonso je takoj napadel Pereza, Sainz pa Gaslyja, a brez spremembe.



19. krog (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Alonso, 4. Gasly, 5. Sainz, 6. Džov, 7. Magnussen, 8. Albon, 9. Ocon, 10. Cunoda, 11. Norris, 12. Leclerc, 13. Hamilton ... 17. Russell



16. krog: Spet nekaj kapelj. Nesreča. Sergeant je še drugič ta vikend razbil svojega Williamsa. Varnostni avto.



15. krog: 1. Verstappen, 2. Perez, 3. Alonso, 4. Gasly, 5. Sainz, 6. Džov, 7. Magnussen, 8. Piastri, 9. Cunoda, 10. Ocon, 11. Albon, 12. Norris, 13. Leclerc ... 16. Hamilton .... 18. Russell



13. krog: Še zadnji nazaj na gume brez profila vodilni Perez. In tako se Verstappen vrača na prvo mesto. Leclerc je menjal tudi prednje krilce (manjši trk s Piastrijem).



12. krog: In zdaj prvi že drugič vozijo v bokse, znova nazaj na gume za suho stezo (Džov, Hamilton, Russell). Krog pozneje tudi Verstappen.



11. krog: 1. Perez, 2. Verstappen, 3. Džov, 4. Gasly, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Leclerc, 8. Cunoda ... 11. Norris ... 13. Russell, 14. Hamilton, 15. Albon.



10. krog: Norris, Hamilton, Russell so prepozno menjali gume in so zato že 50 sekund za prvima dvema. Albon še naprej vozi na gumah za suho stezo in zaostajala več kot minuto.



9. krog: Dež je ponehal, steza se že suši. Perez vodi sedem sekund pred Verstappnom. Profitiral je, ker je prvi menjal gume.



8. krog: 1. Perez, 2. Džov, 3. Verstappen, 4. Gasly, 5. Alonso, 6. Leclerc, 7. Sainz, 8. Cunoda ... 12. Norris, 13. Hamilton, 14. Russell, 15. Albon.



6. krog: Perez vodi pred Džovom, Gaslyjem in Verstappnom. Albon brez postanka je 13., Hamilton denimo na gumah za suho stezo 19.



4. krog: Perez vodi, vrstni red za njim se spreminja zavoj za zavojem.



3. krog: Perez, ki je prvi menjal gume, je zdaj že na prvem mestu!



3. krog: Verstappen v bokse po gume intermediate. Norris in Russel najbolj pogumna zdaj na prvih dveh mestih. Dež naj bi bil kratkotrajen.



2. krog: Dež je vedno močnejši, vsi pa na gumah za suho stezo. Perez, Leclerc in še nekaj voznikov iz ozadja že v bokse. Medtem je Alonso prehitel še Norrisa. Vsi dirkajo zelo previdno.



Štart! Verstappen je zadržal prvo mesto pred Norrisom. V tretjem zavoju pa Alonso fantastično mimo Albona in Russlla. Prve kaplje dežja.



Krog za ogrevanje.



Štartna mesta: 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Russell, 4. Albon, 5. Alonso, 6. Sainz, 7. Perez, 8. Piastri, 9. Leclerc, 10. Sargeant ... 13. Hamilton



Še 5 min: Oblačen dan, a tudi nekaj sončnih žarkov. Steza je suha, vsi bodo štartali na gumah brez profila. A nekaj kapelj dežja je napovedanih.



Še 10 min do štarta: Neverjeten pogled na tribune dirkališča v Zandvoortu. Več kot 100.000 navijačev, vsi v nizozemskih barvah in prepričani, da bo zmagal Verstappen. Kar 45.000 ljudi je prišlo na dirkališče s kolesom!

Polne tribune v Zandvoortu. Vsi v oranžnih barvah. Kar 45.000 navijačev jih je prišlo s kolesom. Foto: Reuters