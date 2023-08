Rumeni Ferrari za Monzo, a dirkača želita nekaj drugega

Ferrarijev dirkalnik bo tudi letos na domači VN Italije v nekoliko drugačnih barvah – ob tradicionalni rdeči še malo rumen in črn. A Charles Leclerc in Carlos Sainz, ki sta že obupala nad letošnjo sezono, mnogo težje pričakujeta dirkalnik za prvenstvo 2024. Glavni inženir iz Maranella jima obljublja, da bo ta zasnovan povsem na novo.

Ferrari bo tudi letos na domači dirki v Monzi dirkal z dirkalnikom posebne poslikave. Že lani je bil na VN Italije delno rumen. Letos bo na bo na poskočnem konjiču zopet nekaj rumene barve, a bo tudi črn in tradicionalno rdeč. V takšnih barvah je bil Ferrarijev 499P Hypercar na letošnji dirki 24 ur Le Mansa, ko so tudi zmagali. Ferrarijev dirkalnik formule 1 SF-23 je letos vse prej kot zmagovit. In zato si Charles Leclerc in Carlos Sainz bolj kot dirkalnika v novi barvi želita povsem novega za sezono 2024. Letošnja je pač že izgubljena.

Yellow is BACK! 😍



A special home Grand Prix deserves a special livery, right?! 🔥#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/r8Zzz1tEjx — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 29, 2023

Samo šesta najhitrejša ekipa, morda celo sedma

Carlos Sainz Foto: Reuters V nedeljo je Sainz v Zandvoortu osvojil peto mesto, Leclerc pa bil daleč od točk, nato pa z okvaro parkiral v garaži. Če se je na začetku sezone zdelo, da ima Ferrari vsaj na kvalifikacijah drugi najhitrejši dirkalnik, nekaj počasnejši pa na dirkah, je zdaj njihova realnost še precej slabša. "Če pogledamo še Alpine, smo bili bolj šesta najhitrejša ekipa," je bil brutalno realen po VN Nizozemske Sainz, torej za Red Bullom, Aston Martinom, Mercedesom, McLarnom in tudi Alpinom. Pravzaprav je bil na kvalifikacijah hitrejši tudi Williams. "Mogoče se je na trenutke zdelo, da bi se lahko borili za stopničke, ampak realnost je bila taka, da nismo bili niti malo konkurenčni, ko so se zadeve umirile. Lahko sem vesel, da sem bil sploh peti. Seveda pa z občutki v dirkalniku ne morem biti zadovoljen."

"Nova bo šasija, nov bo dizajn"

Charles Leclerc Foto: Reuters Leclerc, lani podprvak, letos le šesti v skupnem seštevku in kar 240 točk za vodilnim Maxom Verstappnom (Red Bull), tako že odšteva dneve do sezone 2024. "Dirkalnik za naslednjo sezono ne bo evolucija letošnjega, kot je bil ta v primerjavi z lanskim, ampak bomo sestavili povsem nov dirkalnik. Nova bo šasija, nov bo dizajn. Drugačen bo zadnji del dirkalnika, da bo lahko naš aerodinamični oddelek lažje razvijal dirkalnik," napoveduje Ferrarijev šef za šasijo dirkalnikov Enrico Cardile. Največja pomanjkljivost letošnjega Ferrarija je namreč prav aerodinamika. In zato je bil še posebej Leclercov dirkalnik v Zandvoortu tako težko vozen. In Monačan na te inženirjeve besede z olajšanjem pravi: "To z veseljem slišim in komaj čakam. Najprej moramo končati to sezono, nato pa moramo res v novo smer, ker je ta dirkalnik težko voziti. Zelo, zelo težko je biti z njim na limitu."