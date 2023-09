Tifosi norijo: Verstappen premagan za 13 tisočink!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

VN Italije, tretji trening in kvalifikacije

Že tretji prosti trening v Monzi je dal vedeti, da se Ferrari lahko poteguje za prvi štartni položaj. Carlos Sainz je bil 86 tisočink hitrejši od Maxa Verstappna. In nato ga je premagal še na kvalifikacijah - za 13 tisočink. To je Sainzov četrti "pole position", prvi na VN Italije. V drugi vrsti bosta Charles Leclerc in George Russell.