Prve tri ločilo le 79 tisočink, velikanski šok za Red Bull

Niz 10 zmag Maxa Verstappna se to nedeljo utegne končati. Foto: Reuters V Singapurju velikanski šok za ekipo, ki bi ta konec tedna lahko drugič zapored osvojila naslov prvaka, za Red Bull. Je v nizu 15. zaporednih zmag! Oba njihova voznika sta namreč izpadla že v drugem delu kvalifikacij. Že na treningih sta imela veliko težav z obvladovanjem dirkalnika. Max Verstappen (Red Bull) je zaostal dobrih sedem desetink in za sedem tisočink zaostal za 10. mestom. V zadnjem hitrem krogu je naredil dve napaki. Še večja se je zgodila Sergiu Perezu (Red Bull), ki je odpeljal le 13. čas.

In tako je sledil še bolj zanimiv tretji del kvalifikacij, brez letos premočnega Red Bulla. In spremljali smo četveroboj za prvi štartni položaj. "Povej, da ga imamo!" je ob prečkanju kariraste zastave dejal Carlos Sainz (Ferrari). "Imamo ga!" mu je odgovoril dirkaški inženir. Španec je drugič zapored dobil kvalifikacij. Za 72 tisočink je za njim zaostal George Russell (Mercedes), še sedem tisočink več pa Charles Leclerc (Ferrari), ki je v zadnjem hitrem krogu naredil napako. Nekaj več je na koncu zaostal Lando Norris (McLaren), slabe tri desetinke na četrtem mestu. Med 10 sta se presenetljivo uvrstila oba dirkača ekipe Haas in prvič tudi novinec Liam Lawson (Alpha Tauri), ki je bil tisti, ki je v drugem delu iz deseterice pahnil Verstappna.

Carlos Sainz je drugič zapored na prvem štartnem položaju. Foto: Guliverimage

VN Singapurja, kvalifikacije:



1. Carlos Sainz (Ferrari) 1:30,984

2. George Russell (Mercedes) +0,072

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,079

4. Lando Norris (McLaren) +0,286

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,501

6. Kevin Magnussen (Haas) +0,591

7. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,631

8. Esteban Ocon (Alpine) +0,689

9. Nico Hülkenberg (Haas) +0,824

10. Liam Lawson (Alpha Tauri) +1,284



11. Max Verstappen (Red Bul)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Sergio Perez (Red Bull)

14. Alex Albon (Williams)

15. Juki Cunoda (ALpha Tauri)



16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

17. Oscar Piastri (McLaren)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Guanju Džov (Alfa Romeo)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

Lance Stroll Foto: Reuters V prvem delu kvalifikacij je bil najhitrejši Juki Cunoda (Alpha Tauri), ki je svoj zadnji hiter krog odpeljal že ob izteku časa (najboljši so bili že varno v prvi petnajsterici in zato v boksih). Nekaj voznikov je bilo še na progi, a so morali prekiniti svoj hiter krog, saj je hudo nesrečo doživel Lance Stroll (Aston Martin). Prehiter je bil v zadnjem zavoju, ko je zapeljal prek robnika in izgubil zadek dirkalnika. In tako je odletel v zaščitne gume, od teh ga je odbilo nazaj na stezo in le malo je manjkalo, da bi vanj zadel Oscar Piastri (McLaren). Z dirkalnika je odletala prednja leva pnevmatika in prednje krilce. Res močan trk, a je Kanadčan nepoškodovan zlezel iz dirkalnika. Je pa zaradi njegove nesreče sledila kar polurna prekinitev pred drugim delom kvalifikacij, saj so morali pomesti stezo in popraviti zaščitne gume. Je pa zaradi te nesreče brez uvrstitve v nadaljevanje kvalifikacij ostal tudi Piastri.

Tudi tretji trening dobil dirkač Ferrarija

Carlos Sainz Foto: Reuters Na vseh treh prostih treningih je bil najhitrejši dirkač Ferrarija, na sobotnem dopoldanskem Sainz. Dopoldne je deževalo, do konca treninga je bil asfalt že povsem suh. Za vsega 69 tisočink je zaostal Russell, najboljši dirkač Red Bulla je bil Verstappen na četrtem mestu (tri desetinke zaostanka). Alonso je z Aston Martinom zaostajal kar sekundo (13. mesto), za razliko od Monze ni konkurenčen niti Williamsov dirkalnik (Albon na 17. mestu s sekundo in tremi desetinkami zaostanka), je pa zato toliko lepša njegova posebna poslikava za Singapur.

Alex Albon. Williams v Singapurju nastopa v posebni poslikavi svojega dirkalnika. Foto: Guliverimage