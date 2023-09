Med prvimi je vsiljivca opazil Max Verstappen: "Plazilec na stezi, a tokrat je manjši," je Nizozemec sporočil po radijski zvezi ekipi in se spomnil prejšnje epizode na isti progi, so poročali angleški mediji, med njimi Daily Mail.

Lizard alert! 🦎



First practice saw some unexpected visitors to the track 😄#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/CDCSUbVzAw