Daniel Ricciardo Foto: Reuters Alpha Tauri, Red Bullova sestrska ekipa, ki naj bi za sezono 2024 spet dobila novo ime, se nekoliko oddaljuje od svoje primarne vloge. To je, da je gojilnica mladih dirkaških talentov. Ob 23-letnem Japoncu Jukiju Cunodi, ki bo zanje odpeljal še četrto sezono, so podpisali pogodbo še s 34-letnim Avstralcem Danielom Ricciardom, ki se je poleti vrnil na dirke. Zaradi slabih rezultatov je zamenjal Nizozemca Nycka de Vriesa. Zmagovalec osmih dirk (sedmih z Red Bullom) trenutno zaradi poškodbe dlani ne dirka. Nadomešča ga 21-letni Novozelandec Liam Lawson, ki je na svojih prvih treh dirkah v formuli 1 pustil zelo dober vtis. Pred tednom dni je v Singapurju osvojil tudi svoji prvi dve točki. Cunoda ima letos vsega tri točke, a dirkalnik ni posebej konkurenčen.

Dirkaška zasedba za sezono 2024 prvenstva formule 1



Red Bull: Max Verstappen in Sergio PErez

Mercedes: Lewis Hamilton in George Russell

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Ferrari: Charles Leclerc in Carlos Sainz

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Alpine: Pierre Gasly in Esteban Ocon

Williams: Alex Albon in ?

Haas: Kevin Magnussen in Nico Hülkenberg

Alfa Romeo*: Valtteri Bottas in Guanju Džov

Alpha Tauri** Juki Cunoda in Daniel Ricciardo



*Ime ekipe še ni znano, pokrovitelj Alfa Romeo se poslavlja, Audi bodo postali leta 2026, morda se vrne ime Sauber.

**Ime ekipe še ni znano.

In ostalo je samo še eno prosto mesto

Logan Sargeant skoraj zagotovo ne bo dobil nove pogodbe pri Williamsu. Foto: Reuters Za sezono 2024 je tako uradno prost samo še en kokpit. Williams ima za zdaj podpisano pogodbo samo z Britancem tajskih korenin Alexom Albonom. Američan Logan Sargeant na zadnjih dirkah dosega precej slabe rezultate, vrstijo se mu tudi nesreče, zato nihče zares ne pričakuje, da bodo z njim podaljšali. Morda jim Red Bull posodi prav Lawsona, ki naj bi za sezono 2024 dobil vlogo njihovega rezervnega voznika. Omenjal se je tudi Nemec Mick Schumacher, ki je lani izgubil sedež pri Haasu in letos odpravlja vlogo tretjega voznika Mercedesa. A so se zdaj pojavile vesti, da se pogovarja z Alpinovo ekipo za vzdržljivostne dirke. Večjih sprememb v dirkaški zasedbi za sezono 2024 ne bo. Na nitki visi še služba Kanadčana Lancea Strolla, ki ne dosega rezultatov Fernanda Alonsa, je pa res, da je lastnik ekipe Aston Martin njegov oče Lawrence Stroll.