Edini Kitajec ostaja v formuli 1

"Zelo sem vznemirjen, saj bom imel priložnost, da končno tekmujem za svojo ekipo na Kitajskem pred domačimi gledalci. To bo izjemen trenutek in ponosen sem, da bom to delili s tistimi, ki me podpirajo," je v izjavi za javnost pred veliko nagrado Singapurja povedal Guanju Džov. Štiriindvajsetletni Kitajec je v F1 prvič nastopil leta 2022, v naslednji sezoni bo tako kot v letošnji njegov moštveni kolega Finec Valtteri Bottas.

Ekipa sicer v sezoni 2024 najverjetneje ne bo več nosila imena Alfa Romeo, saj se Sauberju izteka pokroviteljska pogodba z Alfo Romeo. Prevzem s strani Audija se bo uradno zgodil leta 2026.