Verstappen najhitrejši, za vse, ki ga ne marajo, pa ima sporočilo

Charles Leclerc Foto: Reuters Petkov dan za treninge na dirkališču v Suzuki je pripadel dvakratnemu in kmalu že trikratnemu svetovnemu prvaku Maxu Verstappnu (Red Bull). Na popoldanskem je odpeljal celo hitreje od minute in 31 sekund. S časom 1:30,688 je bil dobre tri desetinke hitrejši od Charlesa Leclerca (Ferrari). Približno pol sekunde sta zaostala tretji Lando Norris (McLaren) in četrti Carlos Sainz (Ferrari). Precej manjše so bile razlike med dirkači na mestih od pet do 14, vsega osem desetink. Šele 14. je bil Lewis Hamilton (Mercedes). Se pa na hitri stezi mehkejše pnevmatike precej hitro obrabljajo, v drugem delu treninga, ko so vozili že z rabljenimi seti, so tako dosegali po sedem, osem sekund na krog počasnejše čase.

Drugi trening so morali predčasno končati, saj je tri minute pred koncem svoj dirkalnik razbil Pierre Gasly (Alpine). V devetem zavoju (pred nadvozom) je bil malo prehiter, blokirale so mu zavore in čez robnik je zapeljal v zaščitne gume. Polomil je nov dirkalnik in uničil obese ter sprednjo levo pnevmatiko.

Suzuka je edino dirkališče v F1 v obliki osmice, takole peljejo pod nadvozom. Foto: Reuters

VN Japonske, 2. prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:30,688

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,320

3. Lando Norris (McLaren) +0,464

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,549

5. George Russell (Mercedes) +0,640

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,804

7. Alex Albon (Williams) +0,867

8. Oscar Piastri (McLaren) +0,974

9. Sergio Perez (Red Bull) +1,022

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,051

11. Lance Stroll (Aston Martin) +1,083

12. Esteban Ocon (Alpine) +1,106

13. Nico Hülkenberg (Haas) +1,109

14. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,141

15. Liam Lawson (ALpha Tauri) +1,463

16. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,477

17. Kevin Magnussen (Haas) +1,481

18. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1,490

19. Pierre Gasly (ALpine) +1,491

20. Logan Sargeant (Williams) +1,632

Takole je ob koncu treninga Pierre Gasly razbil svoj Alpinov dirkalnik. Foto: Reuters

Verstappen: Če tega ne spoštujete, potem niste pravi navijači

Max Verstappen Foto: Reuters Že po prvem prostem treningu je bilo jasno, da je Red Bull spet tisti, ki ga želijo vsi ujeti. Verstappen je z 1:31,647 odpeljal najhitrejši čas, kar šest desetink boljši od zmagovalca Singapurja Sainza. Tretji čas je odpeljal Norris, ki je zaostal dobrih sedem desetink. Suzuka je klasično dirkališče in ne ulično s pravokotnimi zavoji, drugačne so tudi vremenske razmere, vročino in vlago so zamenjale precej sveže temperature.

V nedeljo je tako nizozemski dirkač znova favorit številka 1, doseže lahko 13. zmago sezone. Za Red Bull pa bi bila to 15. na 16 letošnjih dirkah. Večini ljubiteljev formule 1 premoč te ekipe ni niti najmanj všeč, Verstappen pa ima zanje naslednje sporočilo: "Ni bilo slabo, kar se je dogajalo v formuli 1. Pač smo bili boljši kot vsi drugi. In če tega ne spoštujete, potem niste pravi navijači."

Kvalifikacije bodo v soboto ob 8. uri po srednjeevropskem času, dirka v nedeljo ob 7.00.