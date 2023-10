Max Verstappen je še dan oddaljen od tretjega naslova svetovnega prvaka. V petek zvečer je v Dohi osvojil prvi štartni položaj za nedeljsko VN Katarja. Drugi čas kvalifikacij je odpeljal Lando Norris, a so mu komisarji izbrisali oba dosežka v zadnjem delu, ker je zapeljal prek robnikov. Nato so tretji čas brisali še Oscarju Piastriju. V soboto sledijo kvalifikacije za šprint in šprinterska dirka.

Max Verstappen (Red Bull) tudi v Katarju nima prave konkurence. Na sobotni šprinterski dirki potrebuje le dve točki, da potrdi tretji zaporedni naslov prvaka. V petek zvečer so sicer najprej dirkali za štartna mesta za nedeljsko glavno dirko. S časom 1:23,778 je bil daleč najhitrejši. Ob njem bo v prvi štartni vrsti George Russell (Mercedes), ki je zaostal skoraj pol sekunde. V drugi vrsti bosta večkratna svetovna prvaka Lewis Hamilton (Mercedes) in Fernando Alonso (Aston Martin). Zaostala sta že več kot pol sekunde.

George Russell je še čestital Norrisu za drugo mesto, a so dirkaču McLarna nato izbrisali čas. Foto: Reuters Drugi čas kvalifikacij - z zaostankom slabe tri desetinke - je sicer odpeljal Lando Norris (McLaren), a so mu komisarji ta dosežek brisali. Pred tem so mu izbrisali že prvi hitri krog. Obakrat je zapeljal prek robnika, z vsemi štirimi pnevmatikami prek roba steze. Tako je brez veljavnega kroga zadnji del kvalifikacij končal kot deseti, kar bo njegovo štartno mesto v nedeljo. Zaradi novega asfalta so imeli številni obilo težav in zato izbrisanih časov na kvalifikacijah ni manjkalo. "Včasih sem res jezen," je po zaključku kvalifikacij prek radijske zveze dejal Norris. Tako se je zdelo, da bo tretji Oscar Piastri (McLaren). A medtem ko je Avstralec dajal izjavo, ki jo za televizijski prenos dajo prvi trije, so mu sporočili, da tudi njegov najhitrejši krog ni veljaven. To je drugega voznika McLarna pahnilo na šesto mesto.

Sergio Perez Foto: Reuters Razočaranje prvega dela kvalifikacij je Lance Stroll (Aston Martin), ki je odpeljal samo 17. čas. Njegov ekipni kolega Alonso je bil denimo devet desetink hitrejši in je napredoval s tretjim časom. Kanadčan ima na zadnjih velikih nagradah res obilo težav. Kako izenačena je konkurenca, priča tudi podatek, da so v prvem delu izpadli vozniki petih različnih ekip. Dve še večji presenečenji pa v drugem delu kvalifikacij. Proga je postajala vse hitrejša, Carlos Sainz (Ferrari) pa je zadnji hiter krog odpeljal prezgodaj in tako končal na 12. mestu. Najhitrejši krog, sicer samo deveti čas drugega dela, pa so brisali Sergiu Perezu (Red Bull), saj ga je odneslo v petem zavoju prek robnika. In tako mu je ostal samo čas za 13. mesto.

VN Katarja, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:23,778

2. George Russell (Mercedes) +0,441

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,527

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,591

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,646

6. Oscar Piastri (McLaren) +0,762

7. Pierre Gasly (Alpine) +0,775

8. Esteban Ocon (Alpine) +0,985

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,280

10. Lando Norris (McLaren) brez časa



11. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

12. Carlos Sainz (Ferrari)

13. Sergio Perez (Red Bull)

14. Alex Albon (Williams)

15. Nico Hülkenberg (Haas)



16. Logan Sargeant (Williams)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Liam Lawson (Alpha Tauri)

19. Kevin Magnussen (Haas)

20. Guanju Džov (Alfa Romeo)

Dirkače muči peti zavoj, po le uri treninga sledijo kvalifikacije

Prvi in edini trening so odpeljali ob sončnem zahodu. Oscar Piastri. Foto: Reuters Katar že vrsto let gosti motoGP, lani je bil mesec dni prestolnica svetovnega nogometa, odslej pa je tu doma tudi formula 1. Vsaj naslednjih deset let. Pred dvema letoma so najboljši vozniki z enosedežniki tu dirkali prvič, letos drugič. Prvi in edini prosti trening je dobil vodilni v skupnem seštevku Verstappen. Bil je več kot tri desetinke hitrejši od Sainza. Leclerc in Alonso sta na tretjem in četrtem mestu zaostala še skoraj pol sekunde. Večina je imela precej težav z obvladovanjem dirkalnika na novo asfaltirani progi, še posebej v hitrem petem zavoju, ki mu nato sledi počasen šesti.

VN Katarja, prosti trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:27,428

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,334

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0,481

4. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,491

5. Sergio Perez (Red Bull) +0,588

6. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +0,599

7. Nico Hülkenberg (Haas) +0,743

8. George Russell (Mercedes) +0,908

9. Oscar Piastri (McLaren) +0,952

10. Lando Norris (McLaren) +1,013

11. Logan Sargeant (Williams) +1,122

12. Alex Albon (Williams) +1,162

13. Lewis Hamilton (Mercedes) +1,251

14. Lance Stroll (Aston Martin) +1,262

15. Esteban Ocon (Alpine) +1,304

16. Pierre Gasly (Alpine) +1,393

17. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1,613

18. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,678

19. Liam Lawson (Alpha Tauri) +1,810

20. Kevin Magnussen (Haas) +2,074

Charles Leclerc Foto: Reuters Na tem treningu so morale ekipe in dirkači preizkusiti in najti prave nastavitve tako za kvalifikacije kot dirko, torej s prazno in polno posodo z gorivom. Obenem steze ne poznajo najbolje, saj tu formulo 1 gosti šele drugič, pa še na novo so jo asfaltirali in spremenili robnike. Veliko dela torej za 60 minut treninga, po drugi strani pa vprašanje, koliko smisla je ta sploh imel. Potekal je namreč ob sončnem zahodu, pri temperaturi okoli 40 stopinj, medtem ko bodo petkove kvalifikacije, sobotni šprint in nedeljska glavna dirka zvečer pod lučmi, ko bodo temperature nižje.