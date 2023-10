Prvak brez konkurence, Mercedesa trčila v prvem zavoju

Drugo dirko formule 1 v Katarju je z vodstvom od štarta dobil Max Verstappen (Red Bull), ki letos enostavno nima prave konkurence. Še njegov ekipni kolega Sergio Perez se je sredi dirke znašel s krogom zaostanka, na koncu pa je bil Mehičan z 80 sekundami zaostanka na desetem mestu. Še najbližje sta bila Nizozemcu dirkača ekipe McLaren, Oscar Piastri in Lando Norris z manj kot desetimi sekundami zaostanka. McLaren je tako v konstruktorskem seštevku samo še 11 točk za ekipo Aston Martin.

Lewis Hamilton se je v prvem zavoju zataknil za ekipnega kolega in odstopil. Foto: Reuters Za najbolj dramatičen trenutek 17. dirke sezone je poskrbel Lewis Hamilton (Mercedes), ki je po zelo dobrem štartu skušal v prvem zavoju po zunanji strani prehiteti tako Georgea Russella (Mercedes) kot Verstappna. A je pri tej potezi z zadnjo desno pnevmatiko zapel v prednjo levo pnevmatiko ekipnega kolega. Sedemkratni svetovni prvak je odstopil, Russell pa je vendarle uspel pripeljati do boksov in z novim kompletom pnevmatik nadaljevati dirko. Mladi Britanec je s postankom več (s štirimi) dirko končal na četrtem mestu.

VN Katarja, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren) +4,8

3. Lando Norris (McLaren) +5,9

4. George Russell (Mercedes) +34,1

5. Charles Leclerc (Ferrari) +38,9

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +49,0

7. Esteban Ocon (Alpine) +62,4

8. Valtteri Botttas (Alfa Romeo) +66,5

9. Guanju Džov (Alfa Romeo) +76,1

10. Sergio Perez (Red Bull) +80,1

11. Lance Stroll (Aston Martin) +81,6

12. Pierre Gasly (Alpine) +82,3

13. Alex Albon (Williams) +91,0

14. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

15. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +1 krog

16. Nico Hülkenberg (Haas) +1 krog

17. Liam Lawson (Alpha Tauri) +1 krog

Odstop: Logan Sargeant (Williams), Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari)



Skupni seštevek (17/22):



1. Max Verstappen* (Red Bull) 433 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 224

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 194

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 183

5. Carlos Sainz (Ferrari) 153

6. Charles Leclerc (145)

7. Lando Norris (McLaren) 136

8. George Russell (Mercedes) 132

9. Oscar Piastri (McLaren) 83

10. Lance Stroll (Aston Martin) 47



1. Red Bull Honda* 657

2. Mercedes 326

3. Ferrari 298

4. Aston Martin Mercedes 230

5. McLaren Mercedes 219

6. Alpine Renault 90



* prvak

Carlos Sainz zaradi napake na dovodu goriva v pogonski sklop sploh ni mogel štartati. Foto: Reuters Novo razočaranje pa za ekipo Ferrari. Charles Leclerc je odpeljal osamljeno dirko na petem mestu in na koncu zaostal 39 sekund. Carlos Sainz pa sploh ni mogel štartati, saj so še pred štartom odkrili napako na dovodu goriva v pogonski sklop. Ponos Italije tako ostaja na tretjem mestu konstruktorskega seštevka, za drugim Mercedesom.

Čeprav je dirka potekala zvečer, pod žarometi, pa je bila ena fizično najzahtevnejših v sezoni. Bilo je namreč 35 stopinj Celzija. Ker so bili obvezni najmanj trije postanki (velika obraba pnevmatik na visokih robnikih tega dirkališča), pa so morali praktično celotno dirko voziti s polnim plinom.

Sezona formule 1, v kateri sta naslova že podeljena, saj je Red Bull že od prejšnje dirke konstruktorski prvak, se bo nadaljevala 22. oktobra v ameriškem Austinu. Razlika med Verstappnom in Perezom, ki sta prvi in drugi v skupnem seštevku dirkačev, je zdaj že neverjetnih 209 točk.

Kako se je razpletala dirka



CILJ. 14. zmaga sezone za novega/starega prvaka Maxa Verstappna. McLarna na drugem in tretjem mestu, George Russell kljub trčenju z Lewisom Hamilton v prvem zavoju do četrtega mesta.



Še 3 krogi: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Russell, 5. Leclerc, 6. Alonso, 7. Ocon, 8. Bottas, 9. Stroll, 10. Perez.



Še 5 krogov: Verstappen na zadnji postanek, na rumene gume in zdaj ga čaka še zaključek dirke za 14. zmago sezone.



Še 6 krogov: Russell na zadnji, njegov že četrti postanek. Izbrali so rdeče pnevmatike in bo skušal ujeti McLarna na drugem in tretjem mestu.



Še 8 krogov: Russell je drugi, a ga čaka še en postanek. Enako vodilnega Verstappna, a ima 30 sekund prednosti pred McLarnoma.



Še 8 krogov: 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Piastri, 4. Norris, 5. Leclerc, 6. Džov, 7. Alonso, 8. Ocon, 9. Bottas, 10. Stroll.



Še 11 krogov: Verstappen je za cel krog prehitel ekipnega kolega Pereza. Neverjetno, kako slabo zadnje dirke vozi Mehičan.



Še 14 krogov: McLarna imata 14 sekund zaostanka za Verstappnom. Sledijo še zadnji, tretji postanki, prvi v bokse Piastri.



Še 15 krogov: Že drugi petsekundni pribitek za Pereza, ker je tolikokrat peljal prek robnikov, roba steze. Zaradi zdravstvenih težav je v garaži parkiral Sargeant.



Še 18 krogov: 1. Verstappen, 2. Piastri +7,0, 3. Norris, 4. Russell, 5. Leclerc, 6. Alonso, 7. Ocon, 7. Bottas, 9. Gasly, 10. Stroll.



36. krog: McLarna sta zdaj na hitrejših gumah in se približujeta vodilnemu Verstappnu. Zaostajata šest oziroma 10 sekund.



35. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Norris, 4. Džov, 5. Russell, 6. Leclerc, 7. Alonso, 8. Bottas, 9. Stroll, 10. Gasly.



34. krog: Russell se iz ozadja dobro prebija in je po drugih postankih že peti. Eno mesto je pridobil po napaki Alonsa, ki ga je zavrtelo na robniku in je izgubil nekaj mest. Verstappen med zadnjimi na drugi postanek, a ostaja varno vodilni.



26. krog: Niti na polovici še nismo (57 krogov) in že se dogajajo drugi postanki.



21. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Alonso, 4. Bottas, 5. Stroll, 6. Norris, 7. Leclerc, 8. Ocon, 9. Gasly, 10. Russell.



19. krog: V bokse še Albon. Verstappen ima po postankih še višjo prednost, sedem sekund pred Piastrijem. Pa čeprav je menjal več krogov pozneje.



18. krog: Kot zadnji od najboljših na postanek še vodilni Verstappen. Brez postanka pa ostaja na progi Albon, ki tako z Williamsom vodi.



13. krog: Tako slabo zdržijo pnevmatike na tej stezi, da se že začenjajo prvi postanki.



9. krog: Mirno nadaljevanje dirke, Verstappen vodi dve sekundi pred Piastrijem.



5. krog: 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Alonso, 4. Leclerc, 5. Ocon, 6. Noriss, 7. Gasly, 8. Cunoda, 9. Hülkenberg, 10. Albon.



4. krog: Russell po postanku nadaljuje na 18. mestu. Varnostni avtomobil se je umaknil, Verstappen je po letečem štartu takoj pobegnil Piastriju.



2. krog (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Piastri, 3. Alonso, 4. Leclerc, 5. Ocon, 6. Noriss, 7. Gasly, 8. Cunoda, 9. Bottas, 10. Hülkenberg.



Štart. Odličen štart obeh Mercedesov, Hamilton po zunanji strani v prvi zavoj, a se je zataknil za ekipnega kolega (z desno zadnjo pnevmatiko v levo prednjo). Rahel dotik, a odstop Hamiltona, ki mu je odletela guma, Russell se bo mogoče privlekel do boksov. Varnostni avtomobil. Verstappen je tako ostal na prvem mestu.



Krog za ogrevanje.



Še 15 min do štarta: Zaradi težave z dovodom goriva v pogonski sklop Sainz ne bo štartal na 17. dirki sezone. Odstop za dirkača Ferrarija.



Štartna vrsta: 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Hamilton, 4. Alonso, 5. Leclerc, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Ocon, 9. Bottas, 10. Norris, 11. Cunoda, 12. Sainz.



Še ena ura do štarta: Sergio Perez bo zaradi menjave pogonskega sklopa štartal kot zadnji iz boksov. Zaradi velike obrabe pnevmatik (visoki robniki) je FIA na pobudo Pirellija zapovedala najmanj tri postanke oziroma največ 18 krogov na enem kompletu.

Kdo bo drugi v prvenstvu, kdo bo prvi premagal Red Bull?

Štart šprinta Foto: Reuters Ob koncu sezone je največ oči uprtih v Mercedes, Ferrari in McLaren. No, saj to je tako ali tako skoraj vedno, nalijmo si čistega vina: ekipa Red Bull zanima le redke ljubitelje formule 1. Mercedes in Ferrari se bosta udarila za končno drugo mesto v konstruktorskem seštevku, ki veliko šteje in prinaša tudi precej večjo denarno nagrado. Razlika med njima je vsega 26 točk. Pravzaprav pa ni odločeno niti drugo mesto v seštevku voznikov, saj ima vse slabši Sergio Perez (Red Bull) samo še 29 točk prednosti pred Lewisom Hamiltonom (Mercedes).

McLaren pa je letos toliko bolj zanimiv, ker je sredi sezone naredil tak korak naprej, kot nihče že vrsto let. Imeli so drugi najslabši dirkalnik, zdaj so morda tisti, ki imajo največ možnosti, da končajo zmagoviti niz Red Bulla, ki traja že 17 dirk (od zadnje lanske dirke). Oscar Piastri (McLaren) je v soboto dobil šprintersko dirko, glavno dirko pa je nazadnje dobil George Russell (Mercedes), torej na predzadnji lanski dirki v Interlagosu. Še težje pa zmago čaka Lando Norris (McLaren), svojo sploh prvo v formuli 1, pa je bil na zmagovalnem odru že desetkrat.