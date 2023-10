Avstriji in Katarju grozi odvzem dirke formule 1

Red Bull Ring Foto: Reuters Po VN Avstrije na Red Bull Ringu se je zdaj še na VN Katarja v Losailu dogajal pravi kaos z brisanjem kvalifikacijskih časov dirkačev in s petsekundnimi pribitki na dirki. Razlog za to: vožnja prek robnikov oziroma z vsemi štirimi pnevmatikami zunaj meje steze. To se dogaja, ker so izletne cone asfaltne, vozniki pa iščejo najhitrejšo linijo in zato v vsakem zavoju vozijo na meji dovoljenega. Dirkališča, ki imajo s tem težave, to poskušajo rešiti z višjimi in bolj agresivnimi robniki (v primeru Katarja s tako imenovanimi piramidnimi robniki, ki imajo na zunanji strani zavoja 50-milimetrski rob), a to nima pravega učinka. Še več: ker je bila obraba pnevmatik zaradi vožnje prek teh robnikov tako velika, da se je Pirelli bal resnih poškodb in celo predrtja, so na nedeljski dirki zaukazali najmanj tri postanke (največ 18 krogov dirkanja z enim kompletom pnevmatik).

"Če tega dirkališča ne bodo rešila, dirke ne bodo več imela"

Mohammed Ben Sulayem Foto: Red Bull "Enako težavo smo imeli že v Avstriji, kjer je bilo kršitev 1.200. Čestitke komisarjem, ki so vse zabeležili, ampak ali je to rešitev? Ni!" se zaveda predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia) Mohamed Ben Sulajem. "Rešitev je v izboljšanju dirkališča samega. Vem, da se nekatera upirajo, ampak če tega ne bodo rešila, dirke ne bodo več imela. Tako preprosto je. Tega si ne moremo več privoščiti." Rešitev so torej drugačni robniki oziroma: "Ko zapeljejo prek robnika, mora biti podlaga spolzka. Dirkačev ne more ustaviti nihče drug kot oni sami sebe." Zdajšnje rešitve očitno niso najboljše. "Višji robniki? Ali poškodujejo dirkalnike? Mogoče je rešitev, da se nasuje nekaj peska, a pri tem je treba biti previden. Kako globok je lahko pesek? Nočemo, da nasedejo." Nekoč so bile peščene izletne cone nekaj vsakdanjega, zdaj jih opuščajo tudi zaradi motociklističnih dirk. Prav to je glavni izgovor na avstrijskem Red Bull Ringu, da so tam v vseh spornih zavojih asfaltne izletne cone. Spremembe je treba vpeljati že do prihodnjega leta, je še poudaril predsednik krovne organizacije kraljice avtomotošporta.

Pirelli in vodstvo formule 1 sta po nedeljski VN Katarja oznanila, da so sklenili novo pogodbo o dobavljanju pnevmatik za ekipe. Italijanski gumar bo edini dobavitelj pnevmatik vsaj še do sezone 2027.

Formula 1 ne more biti poskusni zajček

Max Verstappen Foto: Reuters V Katarju je bil še en razlog, da so tolikokrat zapeljali prek robnika, prek meje steze. Ta je bila povsem na novo asfaltirana, zato je bil oprijem tako zelo slab, da jih je zanašalo v večini hitrih zavojev. "Mislim, da formula 1 ne bi smela biti prva, ki bi dirkala na novem asfaltu, saj delujemo malo neumni. Vsaj malo bi morali po njem dirkati že prej. Že to bi pomagalo. Na prvem treningu tako ni bilo nikakršnega oprijema," je po dirki povedal zmagovalec in novi stari svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Dodaja, da formula 1 pač ne more biti poskusni zajček za spremenjena dirkališča.