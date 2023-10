Olajšanje v Belgiji: "Spa pomeni formulo 1"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dirka za VN Belgije ostaja na koledarju do leta 2025

Tradicionalno dirkališče svetovnega prvenstva v formuli 1 v Spaju v Belgiji bo ostalo na koledarju F1 do leta 2025. Kot so danes sporočili iz vodstva tekmovanja, so se z upravljavci steze uspešno dogovorili o podaljšanju pogodbe za še eno leto.