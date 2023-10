Bernie Ecclestone po preobratu priznal davčno utajo, znana kazen

Dvaindevetdesetletnik je pred tem obtožbe zavračal, na današnjem zaslišanju pa je naredil obrat. Novembra naj bi se pravzaprav začelo večtedensko sojenje, zaradi današnjega priznanja krivde pa je sodišče Ecclestonu izreklo kazen brez obravnave. Jasno je, da Ecclestonu ne bo treba v zapor, če v dveh letih ne bo ponovil goljufanja. Teoretično je bila možna kazen do deset let zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po obtožnici je Bernie Ecclestone navedel, da je v tujini ustanovil le en sklad, katerega upravičenke so bile njegove tri hčere Deborah, Tamara in Petra. Britanska finančna in davčna uprava pa meni, da se je Ecclestone sam želel okoristiti z neprijavljenim premoženjem v tujini.

Ecclestone je formulo 1 popeljal do neslutenih višav, odkar je ob koncu sedemdesetih let prevzel oglaševalske in televizijske pravice. Slabih 1,60 metra visoki Britanec je kot močan generalni direktor tekmovanje spremenil v globalno, milijardno podjetje.

Britanska finančna in davčna uprava meni, da se je Ecclestone želel okoristiti z neprijavljenim premoženjem v tujini. Foto: Reuters

Ecclestone je nenehno odpiral nove trge in se ni izogibal politično kontroverznim državam in vladarjem. S svojim mnenjem o diktaturah in z drugimi eksplozivnimi izjavami je vedno znova povzročal nerazumevanje in škandale, še piše dpa.

Ni prvič na sodišču. Zaradi prodaje formule 1 investicijski družbi CVC leta 2006 se je moral Ecclestone aprila 2013 v Münchnu zagovarjati kot obtoženec in se soočiti z obtožbami o podkupovanju. Avgusta istega leta je bil postopek ustavljen zaradi kazni v višini 100 milijonov ameriških dolarjev (94 milijonov evrov). Januarja 2017 so novi lastniki F1, Liberty Media, Ecclestona odstranili z mesta generalnega direktorja.