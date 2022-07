Legendarni voznik formule 1 "pozabil" na ogromno premoženje

Legenda, ki šteje že 91 let, je angleški finančni službi "pozabil" prijaviti za kar 470 milijonov evrov premoženja v tujini, so v ponedeljek sporočili z otoške davčne službe. Vodja službe za preiskavo davčnih goljufij Simon York je povedal, da so proti legendarnemu dirkaču že sprožili postopek: "Zdaj sledi zapletena svetovna preiskava, ki jo bo izvedel britanski davčni urad," so bili kratki glede postopka proti Ecclestonu v davčni službi njenega veličanstva.

Ecclestone se bo o morebitnem poskusu davčne utaje pred londonskim sodiščem zagovarjal 22. avgusta.