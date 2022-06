Ecclestone šokiral: Za Putina bi prestregel strel

Enaindevetdesetletnik je v pogovoru za britanski televizijski šov "Dobro jutro, Britanija" dejal, da bi za Putina še vedno prestregel strel. Ko so ga vprašali, čemu tako misli, je odgovoril: "Vladimir Putin je izjemna oseba in za to, kar počne, verjame, da je prav," je Putinova dejanja zagovarjal Ecclestone.

Bernie Ecclestone je ukrajinskega predsednika označil za komedijanta. Foto: Reuters "Putin je zelo podoben poslovnežem, kot sem jaz, in ko poslovneži naredimo napake, moramo iz tega izvleči najbolje, kar lahko," je Putinova dejanja zagovarjal 91-letnik, ki se je v pogovoru dotaknil tudi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, za katerega je dejal, da bi ta lahko preprečil vojno v Ukrajini, a tega ni storil.

"Drugi akter v tej vojni je po poklicu komedijant in očitno misli, da je kljub predsedniški funkciji še vedno komik. Če bi Zelenski malce pomislil in manj govoril ter se sestal s Putinom, ki je razumen človek, danes ne bi bili v takšni situaciji," je Ecclestone komentiral dejanja ukrajinskega predsednika.

Formula One has distanced itself from comments made by former boss Bernie Ecclestone after he defended Vladimir Putin over the war in Ukraine, saying he would "take a bullet" for the Russian President.pic.twitter.com/S3g0T2NdJL — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) June 30, 2022

Bernie Ecclestone je s svojimi odgovori na spletu dvignil ogromno prahu. Čeprav ta že od leta 2017 ni več vpleten v dogajanje Formule 1, pa ima med ljudmi še vedno velik ugled. Na njegove besede so se odzvali tudi pri F1, kjer so zapisali, da je to zgolj njegov subjektivni pogled ter da je to mnenje v skrajnem nasprotju s tistim, ki ga zagovarja zveza Formule 1.