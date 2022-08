Bernie Ecclestone trdi, da ni kriv goljufije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bernie Eccleston je izjavil, da ni kriv goljufije lažnega predstavljanja med 13. julijem 2013 in 5. oktobrom 2016. Foto: Guliverimage

Na westminstrskem magistratnem sodišču v Londonu se je danes zjutraj začelo sojenje Ecclestonu. Enaindevetdesetletnik, ki so ga na sodišču pričakali fotografi in snemalci, je bil julija po preiskavi, ki jo je opravilo ministrstvo za prihodke in carino (HMRC) obtožen, da ni prijavil sklada v Singapurju z bančnim računom, na katerem je bilo približno 650 milijonov dolarjev.

Tožbo proti milijarderju je odobrilo tožilstvo CPS v Londonu. Glavni tožilec Andrew Penhale je takrat dejal: "CPS je pregledal spis z dokazi, ki jih je predložilo ministrstvo, in odobril obtožnico proti Ecclestonu zaradi goljufije z lažnim predstavljanjem, ker ni prijavil obstoja premoženja v tujini."

Petminutno zaslišanje

Ecclestone je na današnjem sojenju najprej potrdil svoje ime in naslov v Knightsbridgeu v središču Londona, preden je izjavil, da ni kriv goljufije lažnega predstavljanja med 13. julijem 2013 in 5. oktobrom 2016.

Na zaslišanju, ki je trajalo približno pet minut, je sodnik Paul Goldspring Ecclestonu odobril brezpogojno varščino, preden se bo moral 91-letnik naslednjič spet pojaviti na sodišču Southwark Crown v južnem Londonu 19. septembra.