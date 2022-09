Ecclestonova žena v Ljubljani, 91-letni Bernie ostal doma

Bernie in Fabiana Ecclestone sta poročena deset let.

Bernie in Fabiana Ecclestone sta poročena deset let. Foto: Red Bull

Rado Raspet, predsednik zveze AŠ2005 Foto: Uroš Modlic Ljubljana bo v začetku tega tedna gostila sestanek odbora World Motor Sport Council (WMSC), ki je znotraj mednarodne avtomobilske organizacije FIA eden ključnih za področje športa. Tovrstni sestanki v državah članicah FIE niso pogosti, saj se navadno člani nekakšnega športnega "upravnega odbora" FIE srečajo v Parizu ali pa v okviru dirke formule ena. Številni vidni predstavniki FIE so v Ljubljano prispeli na povabilo Rada Raspeta, predsednika slovenske Zveze za avtošport AŠ2005, ki je bil letos kot prvi Slovenec tudi izvoljen v WMSC.

Ecclestonova ima danes veliko pomembnejšo funkcijo kot njen 91-letni mož

Včeraj je tako na letališču na Brniku pristalo tudi nekaj zasebnih letal. Iz Švice je priletela 46-letna Fabiana Ecclestone, njen 91-letni mož Bernie je ostal doma. Danes ima v mednarodnem svetu avtošporta Ecclestonova precej pomembnejšo vlogo od Bernieja, nekoč alfe in omege svetovnega prvenstva formule ena.

Njegova žena, sicer v Braziliji rojena kot Fabiana Flosi - z Ecclestonom je poročena od leta 2012 -, je podpredsednica FIE, in sicer je vodja športnega oddelka za Južno Ameriko. Z Ecclestonom sta se spoznala prav prek WMSC, ko je bila Fabiana še vodja marketinga za brazilsko dirko formule ena.

Princ Khalid bin Sultan Al Faisal (levo) v družbi predsednika FIE Mohammeda bin Sulayema Foto: Reuters

David Richards, ustanovitelj britanskega Prodriva Foto: Reuters

V Ljubljano sta med drugimi prispela David Richards, nekoč lastnik komercialnih pravic za svetovno prvenstvo v reliju, ustanovitelj Prodriva in več let vodja Subarujeve tovarniške ekipe v svetovnem reliju, in Robert Reid. Britanec, danes podpredsednik FIE za šport in eden namestnikov predsednika Mohammeda bin Sulayema, je bil pred 21 leti svetovni prvak v reliju z Richardom Burnsom.

Prav tako je z letalom v Slovenijo prispel savdski princ Khalid bin Sultan Al Faisal, ki je glavni za razvoj avtošportnih spektaklov v Savdski Arabiji - predvsem dirk formule ena in gostiteljstva vztrajnostnega relija Dakar.

"Tema sestanka bo prihodnost FIE, v katero smer naj se organizacija razvija, kako v avtošport privabiti več mladih in kako doseči bolj dosegljive tekmovalne avtomobile. Med temami bosta tudi finančna stabilnost FIE in nov sistem organizacije," pojasnjuje Raspet.

FIA je prejšnji teden prvič dobila izvršnega predsednika oziroma predsednico - to je postala Natalie Robyn.