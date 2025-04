"Ključne odločitve sprejemajo brez posvetov in brez pravih postopkov. Priča sem bil nenehni eroziji vrednot, ki smo jim zavezani. Zdaj odločitve padajo za zaprtimi vrati, brez vednosti tistih, za katere bi morali delati," je bil do predsednika zveze Bena Sulajema kritičen Reid.

Pojasnil je, da je sprejel svoje mesto v Fii, ker je zvezi želel pomagati na poti do večje transparentnosti, boljšega vodenja in sodelovanja. A zdaj sistem razpada, je opozoril Reid, zato se ne vidi več kot del takšne organizacije.

Fia se je na odstop odzvala s sporočilom za javnost, v katerem je najprej zapisala, da se Reidu zahvaljuje za njegov prispevek, nato pa dodala, da ima Fia stroga merila delovanja, ki zagotavljajo ustrezno vodenje in skrbijo za to, da je vse skladno s pravili in postopki, še dodaja AFP.

Preberite še: