Po začetni zaostritvi pravil leta 2024, ki so jo vozniki formule 1 močno kritizirali, se je Mednarodna avtomobilistična zveza odločila iti še korak dlje in povišati kazni za neprimerno vedenje voznikov. Fia je objavila novo različico športnega kodeksa, ki bo veljala za vsa tekmovanja, vključno s F1.

Tako so smernice še strožje za kakršno koli kršitev predpisov in predvidevajo visoke globe ter celo morebiten odvzem točk ali izključitev v primeru ponovne kršitve. Po sezoni 2024, ki jo je zaznamovalo več sankcij, ki so povzročile negodovanje med vozniki, kot je družbeno koristno delo štirikratnemu svetovnemu prvaku Nizozemcu Maxu Verstappnu (Red Bull) ali visoka kazen Charlesu Leclercu iz Monaka (Ferrari) zaradi kletvic na novinarski konferenci, se je Fia odločila zaostriti ton, predvsem v zvezi z nespodobnostjo in kritikami vodstva tekmovanja.

Objavljena je lestvica sankcij z globami od deset do 15 tisoč evrov za prvi prekršek, od 20 do 30 tisoč evrov za ponovni prekršek in od 30 do 45 tisoč evrov za drugi ponovni prekršek. Toda ti zneske bodo pomnožili s štiri za voznike formule 1, s tremi za tiste, ki tekmujejo v svetovnem prvenstvu v reliju (WRC) ali svetovnem vzdržljivostnem prvenstvu (WEC) in z dvema za udeležence regionalnih prvenstev. Sezona v reliju se začne ta konec tedna z relijem Monte Carlo, prva dirka F1 pa bo sredi marca v Melbournu.