Vrnitev najmlajšega prvaka, a veteran želi ubraniti naslov

Sezona se začenja z relijem Monte Carlo na asfaltnih, a ponekod tudi poledenelih cestah nad kneževino. Foto: Guliverimage Kot je že v navadi, je najzanimivejši začetek prvenstva, po klasiki, reliju Monte Carlo, ki poteka že več kot sto let, sledi edini zimski reli, februarska dirka na Švedskem, in zatem marca še puščavski izziv na reliju Safari Kenija. Novost na koledarju sta relija Kanarski otoki in Paragvaj, znova manjka Mehika, za eno leto pa je s koledarja izpadel reli Hrvaška. Seveda ne manjkata klasiki v Grčiji in na Finskem. Prvak bo odločen najpozneje konec novembra, ko bodo prvič dirkali tudi v Savdski Arabiji. Dirk je torej letos 14, ena več kot v preteklih sezonah.

Koledar dirk WRC 2025:



23.–26. januar – reli Monte Carlo

13.–16. februar – reli Švedska

20.–23. marec – reli Safari Kenija

24.–27. april – reli Kanarski otoki

15.–18. maj – reli Portugalska

5.–8. junij – reli Sardinija

26.–29. junij – reli Akropolis Grčija

17.–20. julij – reli Estonija

31. julij–3. avgust – reli Finska

28.–31. avgust – reli Paragvaj

11.–14. september – reli Čile

16.–19. oktober – srednjeevropski reli

6.–9. november – reli Japonska

27.–30. november – reli Savdska Arabija

Spremembe v sezoni 2025

Fordov dirkalnik za sezono 2025 Foto: Guliverimage Kar se tiče dirkaške zasedbe, sta glavni spremembi prestop Francoza Adriena Fourmauxa k Hyundaiju, kjer bo tretji voznik, in vrnitev Finca Kalleja Rovanpere na vse dirke sezone, da bo lahko dirkal za svojo tretjo svetovno lovoriko (kot 22-letnik je leta 2022 postal najmlajši svetovni prvak). Aktualni prvak, Belgijec Thierry Neuville, je ostal pri Hyundaiju, za Toyoto pa bo tudi letos nekaj izbranih dirk odpeljal osemkratni prvak iz Francije Sebastien Ogier.

Toyotin yaris za prvenstvo 2025 Foto: Guliverimage Drugo sezono zapored so spremenili sistem točkovanja, potem ko lanskega ni nihče zares razumel. Znova bodo točke delili po klasičnem sistemu 25–17–15–12–10–8–6–4–2–1 glede na končni izid dirke. Obenem bodo podelili še dodatne točke 5–4–3–2–1 najboljšim petim na nedeljskih hitrostnih preizkušnjah in najboljšim petim na zadnji hitrostni preizkušnji. Tako bo mogoče na eni dirki osvojiti največ 35 točk.

Nekaj sprememb je tudi na tehničnem področju. Pogonski agregati so po novem v vseh dirkalnikih 1,6-litrski s pomočjo turbinskega polnilnika. Vsa moštva pa bodo morala uporabljati enako gorivo, ki ga bo dobavljal uradni dobavitelj P1 Fuels.

Naslov svetovnega prvaka s svojim Hyundaijem brani Thierry Neuville. Foto: Guliverimage

Ekipe in dirkači razreda rally1:



M-Sport Ford: Gregoire Munster in Josh McErlean

Hyundai: Thierry Neuville, Ott Tänak in Adrien Fourmaux

Toyota: Kalle Rovanperä, Elfyn Evans in Sami Pajari (izbrane dirke Sebastien Ogier in Takamoto Katsuta)

Neuville in Rovanperä odločno po nov naslov

Neuville je novembra vendarle prvič postal svetovni prvak. Foto: Guliverimage "Seveda, ko enkrat okusiš naslov, si želiš še več. Želim, da bi šlo tudi letos tako. Če se bodo stvari sestavile, bi morali biti uspešni. Pritisk zaradi naslova ni nič večji, še vedno moram dobro voziti in izpolniti pričakovanja ekipe," je pred prvo dirko sezone dejal Neuville, zmagovalec 21 dirk za svetovno prvenstvo. Rovanperä, ki je lani vozil le na sedmih relijih in štiri dobil (skupaj ima 15 zmag), pa sporoča: "Moje ambicije se niso spremenile. Tu sem, da bi osvojil naslov prvaka. Želim zmagovati in prinašati točke svoji ekipi."

Kalle Rovanperä ima dve svetovni lovoriki, prvo je osvojil, ko je bil star 22 let. Foto: Guliverimage Enainštiridesetletni Francoz Sebastien Ogier, zmagovalec 81 relijev za svetovno prvenstvo, bo reli Monte Carlo odpeljal že šestnajstič. Dobil ga je devetkrat, kar je rekord. Eno zmago manj ima njegov rojak Sebastien Loeb, sicer rekorder, devetkratni svetovni prvak. "Tudi po toliko štartih ta reli nikoli ni lahek. Vedno se ga lotim spoštljivo in tudi z malo strahu, saj nikoli ne veš, kakšne bodo razmere," je o monaškem izzivu dejal Ogier.

Zadnjih deset svetovnih prvakov:



2024 – Thierry Neuville (Hyundai)

2023 – Kalle Rovanperä (Toyota)

2022 – Kalle Rovanperä (Toyota)

2021 – Sebastien Ogier (Toyota)

2020 – Sebastien Ogier (Toyota)

2019 – Ott Tänak (Toyota)

2018 – Sebastien Ogier (Ford)

2017 – Sebastien Ogier (Ford)

2016 – Sebastien Ogier (Volkswagen)

2015 – Sebastien Ogier (Volkswagen)

Spektakel že četrtkove večerne hitrostne preizkušnje

Sebastien Ogier je favorit uvodne dirke, ki se v četrtek zvečer začenja s tremi nočnimi brzinci. Foto: Guliverimage V gorah nad Monte Carlom, servisno središče ima reli v južnofrancoskem mestu Gap, od četrtka do nedelje zagotovo ne bo manjkalo drame. Reli se bo začel v središču mesta, potem pa že prvi dan dirkače čakajo slovite nočne preizkušnje, ko se ob ozkih cestah zbere na desettisoče navijačev, ki se najbolj veselijo prelaza Turini. Do cilja bodo prevozili skupno 343 kilometrov na skupno 18 hitrostnih preizkušnjah.