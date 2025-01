Prvič v zgodovini ženska na pomembnem mestu v formuli 1

Nemka, ki bo v sezoni 2025 sodelovala s Francozom Estebanom Oconom, bo prevzela ključno vlogo tesnejšega sodelovanja z dirkačem in bo glas, ki ga bodo slišali na radijskih povezavah ekipe.

Müller, ki je strokovno znanje pridobivala na Tehniški univerzi v Münchnu, ni neznanka v svetu motošporta, izkušnje je pridobivala na vzdržljivostnih dirkah in s Haasom kot simulatorka in inženirka zmogljivosti.

🚨 | Haas have appointed Laura Muller as Esteban Ocon's race engineer for 2025.



She becomes the first female race engineer in F1 history. pic.twitter.com/x7urMpjcpb