Legendarni Spa odslej samo vsako drugo leto

Velika nagrada Belgije v formuli 1 v Spa-Francorchampsu, ki velja med dirkači in navijači za eno najboljših, bo sicer ostala na koledarju svetovnega prvenstva vsaj še do leta 2031, a bo po letu 2027 na sporedu samo vsako drugo sezono.

Dirka v Belgiji bo potekala v sezonah 2026, 2027, 2029 in 2031. Kje bosta v sezonah 2028 in 2030 na sporedu dve dirki, ki bosta nadomestili VN Belgije, še ni znano. John Malone, predsednik podjetja Liberty Media, promotorja F1, je priznal, da še vedno potekajo pogovori z več potencialnimi organizatorji dirk, ki se resno zanimajo za vstop v F1. "Vrata so vedno odprta za pogajanja, smo v procesu dogovarjanja o podrobnostih," je pojasnil Malone.

Dirkališče Spa-Francorchamps je bilo na koledarju formule 1 že prvo sezono prvenstva leta 1950, od leta 2007 pa je na koledarju vsako leto. "Velika nagrada Belgije je ena od dirk, ki je začela tekmovanje v F1 leta 1950. Letos, ob 75. obletnici tekmovanja, se bomo 27. julija srečali v Belgiji," je potrdil izvršni direktor formule 1 Stefano Domenicali.

Nova sezona se bo začela 16. marca v Melbournu.