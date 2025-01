Colapinto podpisal za Alpine, Doohan bo pod pritiskom

Esteban Ocon je zapustil ekipo Alpine, Pierre Gasly bo njen prvi adut. Foto: Reuters Franco Colapinto je bil del Williamsove akademije in je sredi sezone nadomestil Američana Logana Sargeanta. Enaindvajsetletnik je v domači Argentini poskrbel za pravo evforijo, potem ko je že na svoji drugi dirki in to z manj konkurenčnim Williamsom osvojil osmo mesto in prve točke. Med deseterico je bil še na Veliki nagradi ZDA. Ker je imel Williams že podpisana oba dirkača za sezono 2025 (Alexa Albona in Carlosa Sainza), je bila njegova prihodnost kljub dobrim dosežkom na prvih dirkah negotova. Nekaj časa se je govorilo, da se zanj zanima tudi Red Bull, da bi lahko prav on nadomestil Sergia Pereza. A ob koncu sezone je Colapinto nekajkrat razbil svoj dirkalnik, na zadnjih štirih dirkah je kar trikrat odstopil. In kokpita za sezono 2025 ni dobil.

Jack Doohan bo pod pritiskom. Foto: Reuters Zdaj pa iz angleškega Enstona, kjer domuje Renaultova ekipa Formule 1 pod imenom Alpine, ki bo sicer v bodoče uporabljala Mercedesov pogonski sklop, prihaja novica, da je Colapinto z njimi sklenil dolgoletno pogodbo. Letos bo v vlogi rezervnega voznika. Se pa govori, da ima Jack Doohan, ki je postal drugi voznik ekipe, le kratkoročno pogodbo in bi ga v primeru slabih rezultatov lahko nadomestili že po letu dni, morda celo še prej. "Franco je med največjimi mladimi talenti ta hip. Zelo smo zadovoljni, da smo z Williamsom dosegli dogovor in lahko podpisali z njim pogodbo," je v izjavi za javnost povedal svetovalec Alpinove ekipe Flavio Briatore.