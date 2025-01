Pred mesecem dni je Hamilton v Abu Dabiju še zadnjič dirkal za Mercedes. Foto: Reuters Štiriindvajset dirk dolgo prvenstvo formule 1 2025 se začenja sredi marca z VN Avstralije (16. marec). Zimska testiranja bodo med 26. in 28. februarjem. Prvič bodo pripravili skupno predstavitev dirkalnikov in ekip, in sicer 18. februarja v Londonu. Osrednja zgodba začetka sezone bo prestop Lewisa Hamiltona k Ferrariju. Najuspešnejši dirkač vseh časov (105 zmag, 104 najboljši štartni položaji in sedem naslovov svetovnega prvaka) bo ta torek, 7. januarja, dopolnil 40 let. Dvanajst sezon je dirkal za Mercedesovo tovarniško ekipo, pred tem sedem let za McLaren Mercedes. Zadnje poglavje v karieri pa bo odpeljal v ponosu Italije, dirkalniku s poskočnim konjičem.

Ker želijo, da bi bilo njegovo prilagajanje na Ferrarijev dirkalnik in na Ferrarijevo ekipo, na nove mehanike in inženirje čim lažje, bo Britanec pozimi dirkal precej več, kot pa je to običajno. Vemo, da so testiranja z novimi dirkalniki zadnja leta omejena na vsega tri dneve, lahko pa vozijo od dve do štiri leta stare dirkalnike. Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) je sicer lani tudi dirkanje s starejšimi dirkalniki omejila na največ tisoč kilometrov v enem koledarskem letu v največ štirih dneh. Vodja Ferrarijeve ekipe Frederic Vasseur je nedavno dejal, da ga sploh ne skrbi, da se Hamilton ne bi mogel hitro privaditi na novo ekipo in nov dirkalnik, saj pač ne gre za novinca v formuli 1, vendarle je odpeljal že 356 dirk (več samo Fernando Alonso, ki je štartal na 401 veliki nagradi).

Po Fioranu Hamilton še v Barcelono

Charles Leclerc in Lewis Hamilton sta z letom 2025 nova ekipna kolega in tekmeca. Foto: Reuters Kot piše dobro obveščeni portal motorsport.com, bo v primeru ugodnega vremena Hamilton s starim Ferrarijevim dirkalnikom prvič na domači testni stezi v Fioranu v Italiji 20. ali 21. januarja. Za konec januarja pa je Ferrari za štiri dni najel dirkališče pri Barceloni v Španiji, da bodo lahko izkoristili stezo v najboljših pogojih za največ tri dni testiranja. Ni pa še jasno, ali bo Hamilton vozil z dirkalnikom SF-23 ali z leto starejšim F1-75.