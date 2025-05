Dvakratni svetovni prvak v reliju in trikratni zmagovalec slovitega Dakarja Španec Carlos Sainz starejši razmišlja o kandidaturi za predsednika Mednarodne avtomobilistične zveze (Fia), je razkril v pogovoru za spletno stran motorsport.com.

"Dolgo sem razmišljal o tem in zdi se, da je pravi čas, da naredim ta korak. Dirkam že več kot štirideset let, imam veliko izkušenj in prepričan sem, da lahko pomagam krepiti motošport," izjavo 63-letnega Carlosa Sainza navaja poljska tiskovna agencija Pap.

Trenutni šef Fie je Mohamed bin Sulajem iz Združenih arabskih emiratov. Zaradi načina vodenja se je znašal pod plazom kritik. Britanec Robert Reid je nedavno odstopil s položaja podpredsednika, kot razlog pa je navedel "temeljni nesporazum v standardih upravljanja zveze".

Carlos Sainz st. dirka že več kot 40 let. Foto: Guliverimage

"Ključne odločitve sprejemajo brez posvetov in brez pravih postopkov. Priča sem bil nenehni eroziji vrednot, ki smo jim zavezani. Zdaj odločitve padajo za zaprtimi vrati, brez vednosti tistih, za katere bi morali delati," je bil ob odstopu do predsednika zveze kritičen Reid.

Fia je zavrnila očitke, češ da ima stroga merila delovanja, s čimer zagotavlja ustrezno vodenje in skrbi za to, da je vse skladno s pravili in postopki.

Volitve organov Fie bodo 12. decembra v Taškentu.