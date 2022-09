Se obeta celo velika novost? V Ljubljani prvič zaseda Fia.

Ljubljana je v preteklosti že gostila predsednike mednarodne avtomobilske zveze Fia, kot sta bila Max Mosley in Jean Todt, prvič pa bo ta mesec gostila tudi uradno srečanje World Motor Sport Council (WMSC), ki je nekakšen upravni odbor športnega dela organizacije FIA.

Člane WMSC je v Slovenijo na sestanek povabil Rado Raspet, predsednik zveze AŠ2005. Foto: osebni arhiv

Letos so kot prvega Slovenca vanj izvolili Rada Raspeta, predsednika slovenske nacionalne avtošportne zveze AŠ2005, na Raspetovo pobudo bo septembrsko srečanje gostila prav Ljubljana. Tovrstna srečanja po državah članicah niso v navadi, saj se člani WMSC največkrat sestanejo v Parizu ali pa v okviru dirk formule ena.

"To bo lepa priložnost za Slovenijo, Ljubljano in seveda tudi našo zvezo AŠ2005, da lahko gosti tako eminentne in vplivne posameznike. Na srečanjih WMSC se vedno sprejemajo tudi pomembne odločitve na generalnem področju Fie, prav tako pa tudi za svet formule ena, svetovnega prvenstva v reliju in podobno," pravi Raspet.

Robert Reid (levo) je bil nekoč kot sovoznik Burnsa svetovni prvak v reliju, danes je eden od dveh podpredsednikov Fie. Foto: Reuters

Med gosti v Ljubljani bo tudi David Richards. Foto: Reuters

Srečanje v Ljubljani bo od 18. do 20. septembra, gosti bodo nastanjeni v ljubljanskem hotelu Plaza. Skupaj je prihod napovedalo okrog 20 članov WMSC. Med njimi bodo tudi Robert Reid, nekdanji svetovni prvak v reliju (med sovozniki) in danes eden od obeh podpredsednikov zveze, ustanovitelj Prodriva David Richards, savdski princ Khalid bin Faisal Al Saud, prav tako Fabiana Ecclestone (rojena Flosi), žena Bernija Ecclestona.

Poleg pogovorov o aktualnih temah bo WMSC v Ljubljani, za zdaj resda še neuradno, za Fio prvič izbral in predstavil direktorja (CEO). Ta bo po funkciji spadal med predsednika Mohameda Ben Sulayema in oba podpredsednika (za šport in mobilnost).

Kaj pa odprte slovenske avtošportne teme?

Morda bodo vsaj na obrobju na sporedu tudi teme, ki so povezane z avtomobilskim športom in Slovenijo. AŠ2005 je polnopravna članica Fie postala leta 2009, odprto pa je še vedno vprašanje pravega avtomobilsko-dirkaškega objekta, ki ga Slovenija kot edina država v Evropski uniji še vedno nima.