Začetek leta 2026: nov posel za tovarno Magne v Gradcu

Magna bo v Gradcu razvija in nato od leta 2026 tudi izdelovala športni terenec za britansko znamko Ineos Automotive.

Ineos je bilo najprej podjetje na področju kemičnih proizvodov, leta 2016 pa so dobili tudi svojo avtomobilski del. Skupaj z Magno so razvili prvi avtomobil grenadier, ki ga poganja še motor z notranjim izgorevanjem. Britanci so takrat kupili nekdanjo Daimlerjevo tovarno v Hambachu, kjer od konca lanskega leta vozilo tudi izdelujejo.

Pri Ineosu zdaj načrtujejo svoj prvi električni model in pri tem bo vloga avstrijske tovarne precej večja. Magna bo avtomobil razvila, nato pa ga bodo pri Gradcu tudi izdelovali. Podrobnosti o vozilu še niso znane. Ineos je pred dvema letoma napovedal tudi sodelovanje s Hyundaijem na področju vodikovih gorivnih celic in tudi izdelal prototip, a glede na pomanjkljivo infrastrukturo je ta projekt za zdaj obstal.

Ineosov električni avtomobil bo iz Gradca predvidoma zapeljal leta 2026.