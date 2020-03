Kolesarska dirka Strade Bianche prestavljena za nedoločen čas

RCS Sport, ki vodi organizacijo kolesarskih preizkušenj, je potrdil, kar so ekipe svetovne serije začele objavljati pred uradno informacijo o prestavitvi dirke Strade Bianche za nedoločen čas.

"Po sestanku v Sieni smo to jutro v sodelovanju z županom Siene prišli do ugotovitve, da dirka ne izpolnjuje pogojev za organizacijo tekmovanja po dekretu združenja ministrstev italijanske vlade, ki je bil izdan 4. marca. RCS Sport se je strinjal s predlogom pristojnih organov, da prestavi dirki Strade Bianche za moške in ženske, 7. marca," so zapisali v izjavi za javnost.

V njej so še zapisali, da se bodo s krovnim kolesarskim organom (Uci) skušali dogovoriti za nadomestni datum kasneje v sezoni.

Podobna usoda bo po vsej verjetnosti doletela še preostale tri spomladanske dirke kolesarskega koledarja na najvišji ravni v Italiji, in sicer dirko od Tirenskega do Jadranskega morja (11.-17. marca), klasiko Milano-San Remo (8. marca) ter dirko po Siciliji (1.-4. aprila). Ob tem bi lahko prestavili tudi ženske preizkušnje svetovne serije in mladinske dirke na najvišji ravni v naši zahodni soseščini.

Še sedmo moštvo, ki ne bo dirkalo v Italiji

Moštvo Ag2r La Mondiale je prvo obvestilo javnost o prestavljeni sobotni preizkušnji, ob tem pa je postalo še sedmo moštvo svetovne serije, ki se je zavezalo, da v Italiji v naslednjih dveh tednih ne dirkalo. Ostale ekipe so: Groupama-FDJ, EF Pro Cycling, Mitchelton-Scott, Ineos, Jumbo Visma in Astana.

Po odločitvi italijanske vlade bodo vsa športna tekmovanja v Italiji do 3. aprila zaprta za javnost, številne dogodke pa so že prestavili za nedoločen čas.

V Italiji se je doslej z novim koronavirusom okužilo več kot 3000 ljudi, umrlo jih je 107.

Preberite še: